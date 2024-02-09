5.7 مليارات درهم إيرادات أرامكس في 2023

حققت“أرامكس” صافي أرباح بلغ نحو 129.3 مليون درهم وإيرادات بقيمة 5.69 مليارات درهم في العام الماضي 2023 وذلك وفق نتائجها المالية التي أعلنتها اليوم.

وتمكنت أرامكس - بفضل جهود الإدارة الرامية لتحقيق إيرادات بجودة عالية والارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية وتحسين التكلفة - من تحقيق نمو ملحوظ بنسبة 2% على أساس سنوي في إجمالي الربح للربع الرابع من عام 2023 والذي وصل إلى 389 مليون درهماً وحافظت على استقرار هذه النسبة على مدار العام.. في حين شهد إجمالي هامش الربح تحسناً بمقدار نقطة مئوية واحدة في الربع الرابع من 2023 والعام المالي ككل، ليصل إلى 26% و25% على التوالي.

وارتفع صافي الأرباح للربع الرابع من عام 2023 أكثر من الضعف ليصل إلى 77 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس:“يسعدنا الإعلان عن نتائج الربع الرابع للسنة المالية 2023 وما حققته أرامكس من أداء قوي ومرن، وذلك على الرغم من التحديات المستمرة في البيئة التشغيلية العالمية.. فقد تميز الربع الأخير من عام 2023 بتسجيل رقم قياسي لأعلى نمو ربع سنوي في عدد الشحنات وتحسن في ربحية المجموعة.. ويعود ذلك إلى اكتسابنا للمزيد من العملاء وما حققناه من تميز تشغيلي وقوة أدائنا في أسواقنا المحلية خصوصاً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا”.

وأضاف الجده:“ننفذ استراتيجيتنا لتحسين التكاليف والكفاءة التشغيلية ومنح الأولوية لجودة الإيرادات في مواجهة الضغوطات الدورية.. وارتفعت أرباحنا قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 33%، في حين تضاعف صافي أرباحنا في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.. كما تحسن صافي دخلنا العضوي للعام بأكمله، مسجلاً نمواً بنسبة 7% مقارنة بعام 2022”.

وأوضح أنه على المستوى الإقليمي، مثّلت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا نصف إجمالي إيرادات المجموعة وإجمالي الأرباح في الربع الأخير من عام 2023.. وعلى الرغم من المؤشرات الاقتصادية المتنوعة في هذه الأسواق، فقد حققنا نمواً في إجمالي الأرباح بنسبة 6% في دول مجلس التعاون الخليجي و32% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.





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