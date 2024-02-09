بتكوين تتجاوز 47 ألف دولار بدعم زيادة التدفقات نحو الصناديق المتداولة

تجاوزت أسعار عملة البتكوين 47000 دولار إلى أعلى مستوى خلال شهر واحد، مدعومة بعلامات التدفقات المطردة إلى مجموعة من الصناديق، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بما يسمى بالنصف المستحق في إبريل.

تجاوزت أسعار "بتكوين" مستوى 47 ألف دولار وسجلت أعلى مستوى لها منذ شهر، مدعومة بعلامات على استقرار تدفق الأموال إلى مجموعة من الصناديق الأميركية الخاصة بالعملة المشفرة، علاوة على الاهتمام بما يطلق عليه التنصيف المقرر في شهر أبريل القادم.

ارتفع سعر كبرى الأصول المشفرة بنحو 3.79% إلى 47219 دولاراً خلال تداولات الجمعة، لترفع مكاسبها منذ بداية 2024 إلى أكثر من 10% تقريباً. وكذلك ارتفعت قيمة العملات المشفرة الأصغر مثل "إيثر" و"سولانا" و"كاردانو".

بدأ تداول 9 صناديق "بتكوين" تستثمر مباشرة في بتكوين في 11 يناير، فيما تحول صندوق "غراي سكيل بتكوين تراست"، الذي يتجاوز عمره 10 أعوام، إلى صندوق متداول في نفس اليوم. وتبشر إتاحة صناديق الاستثمار المتداولة بتوسيع قاعدة المستثمرين في العملة المشفرة، فقد جذبت هذه الصناديق الجديدة تدفقات صافية بقيمة 8 مليارات دولار حتى الآن، فيما تهدأ حالياً وتيرة التدفقات الخارجة من صندوق "غراي سكيل" التي بلغت 6 مليارات دولار منذ تحوله إلى صندوق متداول.

مازالت أسعار "بتكوين" منخفضة بنحو 23 ألف دولار عن المستوى القياسي الذي سجلته العملة المشفرة في 2021، أثناء موجة الصعود في فترة انتشار وباء كوفيد، مستفيدة من وفرة الأموال الرخيصة.

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