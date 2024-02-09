الدفاعات الجوية السورية تعترضُ هجوماً على محيط دمشق

(MENAFN
- Al-Bayan)
اعترضت صواريخ الدفاعات الجوية السورية "أهدافاً معادية" في محيط دمشق اليوم الجمعة وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وقال مراسل سانا "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق" بدون ذكر مصدر الهجوم.
وعادة ما تشيرُ وكالة سانا في تقاريرها إلى الضربات الإسرائيلية بـ"الاهداف المعادية".
وسمع مراسل فرانس برس في العاصمة دوي انفجارات.
وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت بشكل رئيسي مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر.
لكن هذه الضربات تكثّفت بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
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