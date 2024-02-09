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الدفاعات الجوية السورية تعترضُ هجوماً على محيط دمشق

2/9/2024 9:22:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعترضت صواريخ الدفاعات الجوية السورية "أهدافاً معادية" في محيط دمشق اليوم الجمعة وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وقال مراسل سانا "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق" بدون ذكر مصدر الهجوم.

وعادة ما تشيرُ وكالة سانا في تقاريرها إلى الضربات الإسرائيلية بـ"الاهداف المعادية".

وسمع مراسل فرانس برس في العاصمة دوي انفجارات.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت بشكل رئيسي مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر.

لكن هذه الضربات تكثّفت بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.


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