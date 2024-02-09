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منتخب الإمارات يختتم تحضيراته لخوض مونديال كرة القدم الشاطئية

2/9/2024 9:22:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتم منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية محطة تحضيراته الأخيرة لمونديال الشاطئية "الإمارات 2024"، بخوض مواجهة ودية، أمس، أمام نظيره البيلاروسي، انتهت لصالح المنتخب الضيف (5 - 4) في الأشواط الإضافية.

وتضمنت هذه المحطة، خوض 4 مباريات ودية، الأولى والثانية كانت أمام المنتخب الروسي، والثالثة مع المنتخب المكسيكي، والرابعة مع منتخب بيلاروسيا.

وأكد بدر حارب مشرف منتخب الإمارات على اكتمال عملية إعداد المنتخب لخوض منافسات المونديال.

وقال: خاض منتخبنا عدد من المباريات الودية خلال المعسكرات التي أقيمت داخل وخارج الدولة، وشارك في بطولات دولية ودية كبيرة أبرزها بطولة "نيوم" الدولية وحصد الميدالية البرونزية، وبطولة إسبانيا الودية التي حقق فيها المركز الثاني.

ووجه حارب الشكر للجنة كرة القدم الشاطئية في اتحاد الكرة على دعمها للمنتخب خلال فترات إعداده لبطولة كأس العالم.

وأكد أن أداء المنتخب شهد تطورًا على المستويين البدني والفني، مُشيداً بجدية والتزام اللاعبين بما ساهم في تحقيق جميع أهداف برنامج الجهاز الفني للمنتخب، أملاً في تحقيق طموحاته في المونديال.

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