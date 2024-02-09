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عاجل ارتفاع عدد المعتقلين لنحو 7 آلاف فلسطيني بالضفة

2/9/2024 9:12:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيان إن عدد المعتقلين بالضفة الغربية المحتلة وصل إلى 6940 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عقب اعتقال الجيش الإسرائيلي 15 شخصا خلال اقتحام عدة محافظات بالضفة.


وقال بيان للمؤسستين إن عمليات الاعتقال تركزت في رام الله والقدس، وطولكرم ونابلس، وأريحا.


وجاء في البيان أن الاعتقالات رافقتها عمليات تخريب وتدمير في منازل المواطنين، إلى جانب الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم، ومصادرة أموال.


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