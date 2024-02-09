عاجل ارتفاع عدد المعتقلين لنحو 7 آلاف فلسطيني بالضفة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيان إن عدد المعتقلين بالضفة الغربية المحتلة وصل إلى 6940 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عقب اعتقال الجيش الإسرائيلي 15 شخصا خلال اقتحام عدة محافظات بالضفة.
وقال بيان للمؤسستين إن عمليات الاعتقال تركزت في رام الله والقدس، وطولكرم ونابلس، وأريحا.
وجاء في البيان أن الاعتقالات رافقتها عمليات تخريب وتدمير في منازل المواطنين، إلى جانب الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم، ومصادرة أموال.
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