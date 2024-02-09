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المكوّنات الرئيسية للقطاع المالي السويسري

2/9/2024 9:12:07 AM
(MENAFN- Swissinfo) Português (pt) Os principais ingredientes do setor financeiro suíço
  • 中文 (zh) 瑞士金融业的“专属配方”
  • Français (fr) Ombres et lumières de la place financière suisse
  • English (en) The key ingredients of the Swiss financial sector (الأصلي)
  • Pусский (ru) Как устроена швейцарская финансовая индустрия
  • 日本語 (ja) スイス金融業界の強さの秘訣
  • Italiano (it) Gli ingredienti fondamentali del settore finanziario svizzero
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    ويرتبط اسم سويسرا بالبنوك، تمامًا مثل الشوكولاتة والجبن، حيث تتكيف قوانين ومعايير عمل هذه المؤسسات باستمرار لمواجهة التحديات المستقبلية. كما تمتلك هذه الأخيرة رصيدا يمتدّ لمئات السنين من الخبرة في إدارة ثروات أغنى الأشخاص والعائلات في العالم.

    وتعود جذور البنوك السويسرية الخاصة إلى ما يقرب من 250 عامًا باعتبارها الأذرع المالية للمؤسسات التجارية. وقد نمت مكانتها منذ ذلك الحين، حيث تمتلك ما لا يقل عن 2.2 تريليون فرنك سويسري من الثروات الخارجية في خزائنها.

    لكن مكانة سويسرا كمركز رئيسي لإدارة الثروات في العالم تواجه منافسة شديدة حاليا ، خاصة من آسيا والشرق الأوسط. ومن الأسباب التي تكمن وراء ذلك، تحوّل القوة الاقتصادية نحو الشرق ورغبة الأشخاص الأثرياء والثريات في الاحتفاظ بالأصول بالقرب من أوطانهم.ن.

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