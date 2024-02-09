المكوّنات الرئيسية للقطاع المالي السويسري

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Os principais ingredientes do setor financeiro suíço
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瑞士金融业的“专属配方”
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Ombres et lumières de la place financière suisse
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Как устроена швейцарская финансовая индустрия
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スイス金融業界の強さの秘訣
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Gli ingredienti fondamentali del settore finanziario svizzero
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ويرتبط اسم سويسرا بالبنوك، تمامًا مثل الشوكولاتة والجبن، حيث تتكيف قوانين ومعايير عمل هذه المؤسسات باستمرار لمواجهة التحديات المستقبلية. كما تمتلك هذه الأخيرة رصيدا يمتدّ لمئات السنين من الخبرة في إدارة ثروات أغنى الأشخاص والعائلات في العالم.
وتعود جذور البنوك السويسرية الخاصة إلى ما يقرب من 250 عامًا باعتبارها الأذرع المالية للمؤسسات التجارية. وقد نمت مكانتها منذ ذلك الحين، حيث تمتلك ما لا يقل عن 2.2 تريليون فرنك سويسري من الثروات الخارجية في خزائنها.
لكن مكانة سويسرا كمركز رئيسي لإدارة الثروات في العالم تواجه منافسة شديدة حاليا ، خاصة من آسيا والشرق الأوسط. ومن الأسباب التي تكمن وراء ذلك، تحوّل القوة الاقتصادية نحو الشرق ورغبة الأشخاص الأثرياء والثريات في الاحتفاظ بالأصول بالقرب من أوطانهم.ن.
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