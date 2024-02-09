ماذا تكتب الصحافة السويسرية عن العالم العربي؟

MENAFN - Swissinfo) "لو كان هناك سلام، لانقلب الشعب الفلسطيني على حماس بعد هجوم الـ 7 أكتوبر"

في مقابلة مع صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ شكّك إبراهيم دلالشة، مدير مركز أفق الحرية للدراسات والأبحاث برام الله، في نجاح إسرائيل في تحقيق هدفها في هذه الحرب وتدمير حماس. وأوضح دلالشة: "برأيي، ليس ذلك هدفا واقعيا للحرب. حماس هي حزب حاكم في غزة وطرف مسلح في الصراع ومنظمة سياسية. تستطيع إسرائيل أن تدمّر الهياكل الحكومية بالتفجيرات والحصار والعزلة.. لكنّ إنهاء الجناح العسكري أصعب. لقد أضعفت إسرائيل الحركة إلى حدّ كبير، لكنها لن تتمكّن من قتل جميع المقاتلين البالغ عددهم 40 ألفاً. وسوف تتسبب فلول الجناح العسكري في حدوث اضطرابات في فترة ما بعد الحرب."

وتساءل الصحفي السويسري أندريا شبالينغر: "كيف يُعقل ألاّ يحمّل الفلسطينيون والفلسطينيات ا حماس جزءًا من المسؤولية عن البؤس في قطاع غزة وتدشينها لحرب مدمرة للشعب الفلسطيني بهجومها الوحشي في 7 أكتوبر؟" ليرذّ دلالشة بالقول إن "الحقيقة المحزنة هي أنه في حالة الحاجة الماسّة، لا يصبح الناس أكثر استعدادًا للتوصل إلى حلول وسط، بل يصبحون أكثر تطرفًا"، شارحًا أنه "من المؤكد أن هناك انتقادات لتصرفات حماس في قطاع غزة، ولكن مع الحرب تتزايد مشاعر الكراهية والانتقام، ويستفيد المتطرفون من ذلك. حماس تنشط أيضًا في الضفة الغربية والأردن وتركيا. ولها أنصار أينما يعيش الفلسطينيون والفلسطينيات في المنفى. وقد زادت شعبيتها، خاصة خارج قطاع غزة".

واستطرد الصحفي بالسؤال: "لماذا لم تكن هناك انتقادات من الجانب الفلسطيني بعد مجزرة 7 أكتوبر؟ حتى أنه كان هناك هتاف من قٍبل الكثيرين والكثيرات." فأجاب دلالشة أنه "عليك أن ترى أن الوضع كان مأساويًا بالفعل بالنسبة للعديد من الفلسطينيين.ات، حيث يتعرضون ويتعرّضن لضغوط هائلة منذ عامين، خاصّة في الضفة الغربية مع توسيع المستوطنات وعمليات التهجير. لقد قُتل واعتقل مئات الفلسطينيين والفلسطينيات دون محاكمة عادلة. ويطالب بعض الوزراء الإسرائيليين الآن علناً بطرد السكان الفلسطينيين.يات" ومضى في شرحه بالقول إنه "لقد ابتهج الفلسطينيون.ات يوم السابع أكتوبر لأن حماس وقفت في وجه العدو القوي إسرائيل، وليس لأنها اختطفت وقتلت المدنيين والمدنيات. المشكلة الأساسية هي أنه لم يكن هناك بديل لحماس... لم تكن هناك عملية سلام منذ سنوات، ولا مفاوضات. أنا على قناعة بأنه لو كان هناك سلام في السادس من أكتوبر وقامت حماس بتدمير ذلك السلام، لانقلب الفلسطينيون.يات عليها".

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الوجه المُتحوّل لجنيف الدولية

تمثل جنيف الدولية بلا ريب مركزا دبلوماسيا مهما لما يُعرف بتعددية الأطراف لكنها تُواجه اليوم عدة تحديات غير مسبوقة.

وشدّد دلالشة على الحاجة إلى حل سياسي مستدام وخطة سلام يمكن أن يقبلها الطرفان، حيث "لا يمكن أن يكون هناك حلّ لغزة وحدها، بل يجب التوصل إلى اتفاق بشأن كامل الأراضي الفلسطينية." وبيّن أنه من وجهة نظره " فإن السبيل الوحيد للمضي قدما هو شكل من أشكال حل الدولتين. فلن يوافق الإسرائيليون والإسرائيليات أبداً على العيش معاً في دولة واحدة، ولا يرغب الفلسطينيون والفلسطينيات أيضا في العيش تحت نظام احتلال لخمسين عاماً أخرى. وسيكون على إسرائيل أن توافق من حيث المبدأ على إنشاء دولة فلسطينية. والسماح لفلسطين بأن تصبح عضواً في الأمم المتحدة ومن الجانب الفلسطيني سيتعين الاعتراف غير المشروط بدولة إسرائيل."



كما أكّد إبراهيم دلالشة، الذي عمل أيضاً مستشارًا لوزارة الخارجية الأمريكية في المنطقة، على أنّ السلام لن يتحقق في ظل حكومة بنيامين نتنياهو المتشددة، وعلى أهمية ممارسة الضغوط الخارجية لحل الصراع. وأشار إلى إمكانية تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية تستثني حماس وفتح، مع التركيز على الإصلاح والانتخابات في نهاية المطاف.

(المصدر: نويه تسرخر تسايتونغرابط خارجي ، 6 فبراير 2024، بالألمانية)

شحّ المياه في شمال غزّة

تحت عنوان "لم تعد هناك مياه صالحة للشرب في شمال غزة"، قدّمت صحيفة تاغيس أنتسايغير في أحدث تقرير لها وصفاً عاماً "للأزمة الإنسانية الحادة التي يعيشها شمال قطاع غزة بعد أربعة أشهر من الحرب". وتحدّث مراسل الصحيفة في أفريقيا بيرند دوريس عن معاناة مئات الآلاف من المشرّدين والمشرّدات من نقص الخيام والغذاء والدواء. وجاء في تقريره على ذكر تعرّض قافلة للمساعدات الإنسانية تابعة للأمم المتحدة لقصف صاروخي من قبل إسرائيل بالقول إن: " الوضع في الشمال يعتبر حرجاً بشكل خاص، حيث لا توجد مياه شرب نظيفة، وقد انهارت إمدادات الطاقة فيه، وانقطعت الأدوية عن المستشفيات". وأكّد الصحفيّ على أنّ إسرائيل تمنع معظم المساعدات الإنسانية، بينما تستمرّ الهجمات في جنوب قطاع غزة.

ويبحث العديد من النازحين والنازحات عن مأوى في رفح، حيث الظروف سيئة للغاية، بحسب الصحيفة، التي أكّدت على أنّ إسرائيل تخطّط لمواصلة الهجوم على القطاع. كلّ ذلك بينما تجري الجهود الدولية للوصول إلى وقف لإطلاق النار، في حين أوقفت بعض الدول، بما في ذلك ألمانيا وهولندا، تمويلها لوكالة الأمم المتحدة للاجئين.يات الفلسطينيين.يات (الأونروا)، وأعلنت إسبانيا عزمها مواصلة تقديم المساعدات المالية للمنظمة.

(المصدر: تاغيس أنتسايغيررابط خارجي ، 5 فبراير 2024، بالألمانية)

من هي الجهات الخاسرة أو الرابحة في الحروب الجارية؟

من جانبها، نشرت صحيفة لوتون مقال رأي لكاتب العمود والسفير السويسريّ السّابق فرانسوا نوردمان، خاض فيه في الصراعات المسلحة الحاليّة الدائرة في أوكرانيا والشرق الأوسط، وسلّط الضوء على الجهات الرابحة والخاسرة في هذه الصراعات. حيث كتب أنّه وفقاً للمؤرخ توماس جومارت، يُعتبر الحرس الثوري الإيراني جهة رابحة، لاستمراره في قمع الاحتجاجات الداخلية، ومساهمته في تعزيز انعدام الأمن الأوروبي من خلال تسليح الرّوس، وتسريعه لبرنامجه النووي، ودعمه لأنشطة حماس المسلّحة، بينما يعتبر الأوروبيون.ات من بين الجهات الخاسرة في هذه الصراعات.

كما ناقش نوردمان في مقاله الحضور الكبير للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حيث رأى بأنّه يتناقض من ناحية مع فكرة الانسحاب الأمريكي من المنطقة، ولكنّه يُؤكّد بأنّه يُنظر إلى الولايات المتحدة من ناحية أخرى على أنها الدولة الوحيدة القادرة على مواجهة الجماعات المسلّحة المدعومة من إيران، وردع إيران نفسها، وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، ومنع تصعيد الصراعات بالقرب من إسرائيل.

وتطرّق السفير السابق في مقاله أيضاً إلى خطّة متوسّطة المدى منسوبة لإدارة بايدن، تركّز على تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة، وتسهيل عودة الرهائن والرهينات، والعمل على التوصّل إلى حلّ سياسيّ تشارك فيه القوى الإقليمية مثل المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر. وبيّن أن الهدف المركزي في هذه الخطة هو إنشاء دولة فلسطينية، والاعتراف بها من قبل إسرائيل، وتطبيع علاقات إسرائيل مع الدول العربية.

وشرح نوردمان في مقالته أن الخطة المذكورة مرتبطة بإعادة انتخاب جو بايدن، ويُنظر إليها على أنها مسعى سياسي معقّد يتطلّب الوقت والجهد.

(المصدر: لوتونرابط خارجي ، 6 فبراير 2024، بالفرنسية)