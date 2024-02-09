إعلام غزة: نطالب بإدخال ألف شاحنة يوميا لشمال غزة

إعلام غزة: نطالب بإدخال ألف شاحنة يوميا لشمال غزة
التاريخ
2/9/2024 8:11:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن المجاعة تتفاقم شمال غزة، وانها تحمّل واشنطن والاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تداعياتها.
وطالب المكتب بشكل فوري بإدخال ألف شاحنة يوميا لشمال غزة حتى يتعافى من المجاعة وآثارها.
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