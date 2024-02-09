آلاف الاردنيين يحتجون على الجسر البري للاحتلال (شاهد)

MENAFN - Amman Net) شارك آلاف الأردنيين في الفعالية المركزية التي دعا إليه الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، احتجاجا على الجسر البري الذي يمرّ عبر الأردن باتجاه الكيان الصهيوني، ورفضا لتصدير الخضار من الأردن إلى العدوّ الصهيوني.





وأغلقت قوات الأمن الطريق المؤدي إلى جسر الشيخ حسين في الأغوار الشمالية، ما اضطر المشاركين للاعتصام قرب مجمّع الأغوار الشمالية الجديد، وحال دون وصول المحتجين إلى الجسر.واستهجن المشاركون السماح بمرور شاحنات الغذاء والبضائع القادمة من دول خليجية عبر الحدود الأردنية باتجاه الكيان الصهيوني، في الوقت الذي تمنع فيه سلطات الاحتلال شاحنات المساعدات الانسانية من الوصول إلى الأهل في قطاع غزة.

وأكد الأمين لحزب جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة بأن الأردنيين الذين خرجوا اليوم في هذه الفعاليات يرفضون أي علاقة مع دولة الاحتلال، ويرفضون كذلك إقامة جسر بري في ظل الحرب الشرسة التي يخوضها الجيش الصهيوني.

وقال العضايلة خلال المسيرات التي جرى إقامتها في مدينة بعد منع الوصول إلى جسر الشيخ حسين، إن الشعب الأردني لن يقبل ولن يطبع مع الاحتلال، رغم العلاقات الرسمية، مشيرا إلى أن هذا الشعب كان المناصر الأول للأشقاء في غزة وعموم أراضي فلسطين.

وأوضح بأن الأرض الأردنية ستكون، منطلق التحرير المقدس للأراضي الفلسطينية، ولن يقف في وجه هذا الشعب أي قوة، ولا معاهدة ولا غير ذلك، مطالبا الحكومة بوقف العلاقات مع الاحتلال بما في ذلك إنهاء“وادي عربة” وليس استدعاء السفراء فقط.

وطالب المشاركون الحكومة بقطع ذلك الجسر البري الممتد من دول خليجية، ومنع تصدير الخضار والفواكه الأردنية إلى الكيان الصهيوني، لافتين إلى أن ذلك الجسر البري يبدد الجهود اليمنية في منع عبور البواخر من البحر الأحمر باتجاه الكيان الصهيوني.





وندد المشاركون بالإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الأهل في قطاع غزة، قائلين إن إحدى أدوات الإبادة هي تجويع الغزيين ومنع وصول الغذاء إليهم

.وأكد المشاركون دعمهم فصائل المقاومة وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة الجهاد الإسلامي، مشيدين في ذات السياق بصمود الأهل في قطاع غزة.وصدحت حناجر المشاركين بشعارات، منها:والقصة بتبدأ من بعيد.. من عند الغربي العربيد.. من أمريكا بالتحديدأمريكا هيّ هيّ.. أمريكا راس الحيةيا حكومة أردنية.. هاي الإرادة الشعبيةما بكفي سحب السفير.. مطلبنا أكبر بكثيروقّف وقّف التصديرالجسر البري.. خيانةقال عملوا جسر برّي.. ليزيدوا قتل شعبييا مقاوم طلّ وشوف.. بايعناك ع المكشوفصوّر ذيع يا إعلام.. كلّ الأردن مع القسام.



