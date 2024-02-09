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إصابة راعي أغنام بجروح إثر اعتداء المستعمرين عليه في برقة شرق رام الله

2/9/2024 8:10:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/ PNN- أصيب راعي أغنام بجروح ورضوض، اليوم الجمعة، إثر اعتداء المستعمرين عليه بالضرب، في قرية برقة شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددًا من المستعمرين، اعتدوا بالضرب على الراعي يوسف حباس، أثناء رعيه للأغنام في منطقة "المزيك"، ما أدى لإصابته برضوض وجروح، إضافة للاعتداء على أغنامه.


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