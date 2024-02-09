إصابة راعي أغنام بجروح إثر اعتداء المستعمرين عليه في برقة شرق رام الله

إصابة راعي أغنام بجروح إثر اعتداء المستعمرين عليه في برقة شرق رام الله
التاريخ
2/9/2024 8:10:50 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/ PNN- أصيب راعي أغنام بجروح ورضوض، اليوم الجمعة، إثر اعتداء المستعمرين عليه بالضرب، في قرية برقة شرق رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن عددًا من المستعمرين، اعتدوا بالضرب على الراعي يوسف حباس، أثناء رعيه للأغنام في منطقة "المزيك"، ما أدى لإصابته برضوض وجروح، إضافة للاعتداء على أغنامه.
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