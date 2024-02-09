الهلال الأحمر: الاحتلال يقتحم مستشفى الأمل التابع لنا في خان يونس

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-
أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت اليوم الجمعة، مستشفى الأمل التابع لها، في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفاد مصدر من الهلال لـ"وفا"، بأن العاملين في المستشفى أبلغوهم بأن جنود الاحتلال اقتحموا المستشفى، دون أن يتمكنوا من معرفة مزيد من التفاصيل بسبب قطع الاتصال.
وكانت قوات الاحتلال قد شنت خلال الفترة الماضية قصفا عنيفا وإطلاق نار متواصل، في محيط المستشفى، ما هدد سلامة المرضى والطواقم الطبية داخله، وأدى لأضرار مادية في المبنى.
وكانت جمعية الهلال أطلقت تحذيرا قبل أيام، مؤكدة أن حياة الجرحى في المستشفى بخطر، وذلك جراء نفاد الأوكسجين بشكل كامل منذ أيام، وعدم قدرة الطواقم الطبية على إجراء عمليات جراحية لهم، حيث توقف العمل تماما في قسم الجراحة.
وأكدت أن مخزون الوقود سينفد خلال أربعة أيام فقط، مطالبة المجتمع الدولي التدخل بشكل فوري للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للسماح بإدخال الأوكسجين والمستلزمات الطبية، والوقود لضمان استمرار العمل في المستشفى.
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