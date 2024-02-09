الهلال الأحمر: الاحتلال يقتحم مستشفى الأمل التابع لنا في خان يونس

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت اليوم الجمعة، مستشفى الأمل التابع لها، في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصدر من الهلال لـ"وفا"، بأن العاملين في المستشفى أبلغوهم بأن جنود الاحتلال اقتحموا المستشفى، دون أن يتمكنوا من معرفة مزيد من التفاصيل بسبب قطع الاتصال.

وكانت قوات الاحتلال قد شنت خلال الفترة الماضية قصفا عنيفا وإطلاق نار متواصل، في محيط المستشفى، ما هدد سلامة المرضى والطواقم الطبية داخله، وأدى لأضرار مادية في المبنى.

وكانت جمعية الهلال أطلقت تحذيرا قبل أيام، مؤكدة أن حياة الجرحى في المستشفى بخطر، وذلك جراء نفاد الأوكسجين بشكل كامل منذ أيام، وعدم قدرة الطواقم الطبية على إجراء عمليات جراحية لهم، حيث توقف العمل تماما في قسم الجراحة.

وأكدت أن مخزون الوقود سينفد خلال أربعة أيام فقط، مطالبة المجتمع الدولي التدخل بشكل فوري للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للسماح بإدخال الأوكسجين والمستلزمات الطبية، والوقود لضمان استمرار العمل في المستشفى.



