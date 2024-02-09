معاريف: إسرائيل تتخوف من اعتراف أمريكي بدولة فلسطينية

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أكدت مصادر إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تتخوف من اعتراف أمريكي بدولة فلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة، وذكرت مصادر صحيفة معاريف العبرية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمر موظفي مكتبه بإعداد عمل منظم لاحتمال الاعتراف الأمريكي أو الدولي بدولة فلسطينية من جانب واحد وليس من خلال المفاوضات مع إسرائيل أو بموافقتها.

وأعربت مصادر سياسية في إسرائيل عن قلقها إزاء النشاط المكثف للإدارة الأمريكية، للترويج لفكرة إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل حكومة موحدة تقوم على ما يعرف بسلطة فلسطينية متجددة"، بحسب ما نقلت الأناضول عن صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وأضافت: "وفقا لمسؤولين أمريكيين، تدرس وزارة الخارجية الاعتراف بدولة فلسطينية كجزء من مبادرة سياسية شاملة تتعلق باليوم التالي لحكم حماس بقطاع غزة"، بحسب الصحيفة.

ووصفت الصحيفة الإسرائيلية مثل هذه الخطوة في حال تمت بأنها "تسونامي سياسي".

وحتى اليوم، ترفض الإدارات الأمريكية المتعاقبة الاعتراف بدولة فلسطينية، وربطت ذلك بتوصل الفلسطينيين والإسرائيليين إلى اتفاق بشأن الدولة.

كما عارضت واشنطن حصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، بإحباط طلبات فلسطينية للحصول على العضوية من خلال مجلس الأمن الدولي آخرها عام 2011.

غير أن إسرائيل باتت تلحظ أن إدارة الرئيس جو بايدن تفكر جديا بالاعتراف بدولة فلسطينية حتى دون موافقة إسرائيل، بحسب الصحيفة.

الصحيفة أشارت أيضا إلى "أمر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، موظفي مكتبه بإعداد عمل منظم لاحتمال الاعتراف الأمريكي أو الدولي بدولة فلسطينية من جانب واحد وليس من خلال المفاوضات مع إسرائيل أو بموافقة إسرائيلية".

وأضافت: "طرحت هذه القضية خلال المحادثات التي أجراها بلينكن مع مسؤولين إسرائيليين خلال زيارته لإسرائيل في اليومين الماضيين".

وتابعت: "على خلفية المعلومات الواردة من الإدارة الأمريكية ودول أوروبية شريكة أيضاً في الخطوة، يعرب مسؤولون كبار في إسرائيل عن قلقهم إزاء ما يصفونه بافتتان إدارة بايدن بفكرة إقامة دولة فلسطينية، والاعتراف بها من جانب واحد كوسيلة للضغط على إسرائيل".

ونقلت عن مصادر سياسية إسرائيلية (لم تسمها)، "إن هذه القضية تشغل مؤخراً حيزاً في الأجندة السياسية للشرق الأوسط التي يروج لها الأمريكيون والأوروبيون".

وأضافت المصادر: "لم يعد الأمر يتعلق بتفجير بالونات تجريبية أو فكرة نظرية، إن فكرة الاعتراف بدولة فلسطينية تكتسب زخما ويتم الترويج لها على أرض الواقع".

وتابعت: "وليس من قبيل الصدفة أن سلسلة من الزعماء الغربيين أعلنوا في الآونة الأخيرة دعمهم لإقامة دولة فلسطينية، وهذا يشمل الزعماء الذين اعتبروا يمينيين والأكثر تأييدا لإسرائيل، مثل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني".

ونقلت الصحيفة العبرية عن مسؤول إسرائيلي (لم تسمه): "الأمريكيون يواصلون الترويج لفكرة السلطة الفلسطينية المتجددة وفي الوقت نفسه، فإن السلطة الحالية في رام الله بصدد تقديم الإصلاح، وهذا يتوافق مع مطالبة الولايات المتحدة بإثبات أنها أصبحت بالفعل هيئة تفي بتعريف السلطة المتجددة".

وأضاف المسؤول: "الإصلاح الفلسطيني يشمل تغييرات داخل الحكومة، وتغيير طبيعة إدارة الأجهزة الأمنية، وهناك حديث عن حكومة تكنوقراط (مهنية) جديدة".

يشار إلى أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون صرح قبل أيام، أن بلاده "يمكن أن تعترف رسميا بدولة فلسطينية بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دون انتظار نتيجة محادثات قد تستمر لسنوات بين إسرائيل والفلسطينيين بشأن حل الدولتين".

وفي نهاية يناير الماضي، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن بلاده تسعى لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مع ضمانات أمنية لإسرائيل.

وأضاف ميلر، أن الرئيس بايدن يعتقد أن هذه أفضل وسيلة لضمان السلام والأمن لإسرائيل وللفلسطينيين وللمنطقة ككل.



