إصابة 13 سائحاً دنماركياً في حادث تحطم حافلة بتايلاند

أعلن مسؤولون اليوم الجمعة أن 13 سائحا من الدنمارك في تايلاند أصيبوا بعد فقدان السيطرة على الحافلة التي كانوا على متنها وتحطمها في إقليم ماي هونغ سون الجبلي النائي بشمال البلاد.

وأسفر الحادث عن مقتل سائق الحافلة السياحية وعمره 50 عاما بعد نقله إلى المستشفى عقب وقوع الحادث في وقت متأخر من أمس الخميس.

وقال رئيس بلدية المنطقة أنيك بانتايوم لرويترز إن 13 سائحا دنماركياً يتلقون العلاج في المستشفى. وأصيب أربعة منهم بجروح خطيرة وكسور.

وذكرت الإذاعة التايلاندية الرسمية أن السائحين كانوا في طريقهم إلى حفل.







