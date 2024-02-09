رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا في العالم

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا في العالم، بحصوله على 175 مليون جنيه إسترليني كراتب سنوي مع ناديه الحالي النصر السعودي.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن رونالدو لديه أيضًا مجموعة من عقود الرعاية، منها نايكي وأرماني، ونتيجة لذلك كان دخله العام الماضي 218 مليون جنيه إسترليني.

ويأتي في المركز الثاني جون رام لاعب الغولف، بفارق 57 مليون جنيه إسترليني عن رونالدو، حيث يجني دخل سنوي قدره 161 مليون جنيه إسترليني.

وجاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في المركز الثالث بحصوله على 103 ملايين جنيه إسترليني، متقدمًا على ليبرون جيمس لاعب كرة السلة الأمريكي، صاحب المركز الرابع الذي يحصل على 99.8 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

واحتل النجم الفرنسي كيليان مبابي المركز الخامس بحصوله على 99.2 مليون جنيه إسترليني، وجاء النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي في المركز السادس بحصوله على 96 مليون جنيه إسترليني.

واحتل ستيف كاري لاعب غولدن ستيت واريورز المركز السابع بدخل سنوي قدره 78.5 مليون جنيه إسترليني، ثم يانيس أنتيتوكونمبو لاعب دوري السلة الأمريكي بـ 70.2 مليون جنيه إسترليني، وكيفن دورانت لاعب دوري السلة الأمريكي بـ 69 مليون جنيه إسترليني، وأخيرًا في المركز العاشر باتريك ماهومز لاعب كرة القدم الأمريكية بـ 66.9 مليون جنيه إسترليني.



قائمة الرياضيين الأعلى أجرَا في العالم

1. كريستيانو رونالدو (كرة القدم) - 218 مليون جنيه إسترليني.

2. جون رام (غولف) - 161 مليون جنيه إسترليني.

3. ليونيل ميسي (كرة القدم) - 103 ملايين جنيه إسترليني.

4. ليبرون جيمس (دوري السلة الأمريكي للمحترفين) - 99.8 مليون جنيه إسترليني.

5. كيليان مبابي (كرة القدم) - 99.2 مليون جنيه إسترليني.

6. نيمار (كرة القدم) - 96 مليون جنيه إسترليني.

7. ستيفن كاري (دوري السلة الأميركي للمحترفين) - 78.5 مليون جنيه إسترليني.

8. يانيس أنتيتوكونمبو (دوري السلة الأميركي للمحترفين) - 70.2 مليون جنيه إسترليني.

9. كيفن دورانت (دوري السلة الأميركي للمحترفين) - 69 مليون جنيه إسترليني.

10. باتريك ماهومز (كرة قدم أمريكية) - 66.9 مليون جنيه إسترليني..

11. لامار جاكسون (كرة قدم أمريكية) - 65.5 مليون جنيه إسترليني.

12. كريم بنزيما (كرة القدم) - 61 مليون جنيه إسترليني.

13. روري ماكلروي (غولف) - 61 مليون جنيه إسترليني.

14. تايغر وودز (غولف) - 61 مليون جنيه إسترليني.

15. ماكس فيرستاين (فورمولا 1) 59.5 مليون جنيه إسترليني.

16. شوهي أوهتاني (بيسبول) – 55.6 مليون جنيه إسترليني.

17. كانيلو ألفاريز (ملاكمة) - 52.4 مليون جنيه إسترليني.

18. إيرلينغ هالاند (كرة القدم) - 50 مليون جنيه إسترليني.

19. لويس هاميلتون (فورمولا 1) - 49.2 مليون جنيه إسترليني.

20. ماكس شيرزر (بيسبول) - 48.2 مليون جنيه إسترليني.

21. داميان ليلارد (كرة السلة) - 47.8 مليون جنيه إسترليني.

22. كلاي طومسون (كرة السلة) - 47.7 مليون جنيه إسترليني.

23. محمد صلاح (كرة القدم) - 44.4 مليون جنيه إسترليني.

24. أنتوني جوشوا (ملاكمة) - 43.6 مليون جنيه إسترليني.

25. راسل وستبروك (كرة السلة) - 42.8 مليون جنيه إسترليني.

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