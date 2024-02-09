الشرطة السويسرية تقتل مسلحاً احتجز رهائن على متن قطار

احتجز رجل مسلح بسكين وفأس، 15 شخصا على متن قطار إقليمي في سويسرا، كرهائن، لما يقرب من أربع ساعات، مساء أمس الخميس، قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص.

وقال المدعي العام في سويسرا إريك كالتنريدر في مؤتمر صحفي إنه بعد عملية للشرطة في حوالي الساعة 10:15 مساء الخميس بالتوقيت المحلي (21.15 بتوقيت غرينتش)، تمكن الركاب من مغادرة القطار دون أن يصابوا بأذى.

وقال المتحدث باسم الشرطة، جان كريستوف لوكالة الأنباء السويسرية "كيستون-إس.دي.إيه" إن السلطات لم تشتبه في عمل إرهابي. لا توجد أي عناصر توجهنا نحو عمل إرهابي".

وأبلغ الركاب الشرطة من داخل القطار الذي توقف عند محطة "ايسر شو تشامبين"، على بعد حوالي 65 كيلومترا غرب برن. وقالت الشرطة إن أبواب القطار كانت مغلقة. وحاصر أكثر من 60 شرطيا القطار.

وتم استدعاء مترجم للتفاوض مع محتجز الرهائن- جزئيا عبر تطبيق واتسآب. ولم تكشف الشرطة عن مطالب الرجل.

وأخيرا استغلت خدمات الطوارئ الفرصة للتدخل عندما ابتعد الجاني لفترة قصيرة عن الرهائن. واستخدمت المتفجرات لتشتيت انتباهه. ثم هاجم الرجل ضابط شرطة بفأس. وأطلق الشرطي النار على المهاجم وقتله.





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