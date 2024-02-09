10 ميداليات لـ«فتيات الشارقة» في بطولة الإمارات للشطرنج

حققت بطلات نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة نتائج متميزة في بطولتي الإمارات للشطرنج الخاطف والسريع في افتتاح النشاط المحلي لموسم 2024، حيث حصدت لاعبات النادي 10 ميداليات ملونة منها ذهبيتان و4 فضيات و4 برونزيات.

ففي بطولة الإمارات للشطرنج الخاطف التي استضافها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، فازت عائشة محمد المعيني لاعبة النادي بالميدالية البرونزية والمركز الثالث برصيد 6.5 نقاط، فيما حصلت اللاعبة نفسها على الميدالية الفضية في فئة تحت 18 سنة للإناث في البطولة نفسها، وجاءت زميلتها عنود عيسى في المركز الثالث والميدالية البرونزية متساوية مع شقيقتها عهود عيسى الرابع.

وفي بطولة الإمارات للشطرنج السريع التي استضافها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، حققت لاعبات النادي إنجازات متميزة، حيث فازت عنود عيسى لاعبة المركز الثاني في فئة السيدات وحلت زميلتها حنان خليل في المركز الثالث.

وأحرزت فاطمة سيف المركز الأول والميدالية الذهبية في فئة تحت 18 سنة للإناث، فيما فازت زميلتها مريم محمد المعيني بالميدالية البرونزية، وفي فئة تحت 14 سنة للإناث، فازت عنود عيسى بالميدالية الذهبية والمركز الأول برصيد 6 نقاط متساوية مع شقيقتها عهود عيسى التي جاءت في المركز الثاني وحصلت على الميدالية الفضية، وفي فئة تحت 10 سنوات للإناث، فازت شيخة محمد المعيني بالميدالية الفضية بعدما حصلت على المركز الثاني.

وأعربت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي، عن سعادتها بما حققته لاعبات النادي في بطولتي الإمارات للشطرنج الخاطف والسريع، مؤكدة أن هذه الإنجازات تبشر بالخير في بداية موسم 2024، والطموحات كبيرة في تحقيق المزيد من الإنجازات في المشاركات المقبلة والتي تعكس الجهد الكبير من إدارة النادي والمدربين والإداريين وأولياء الأمور، حيث يمثل العمل داخل النادي وفق منظومة جماعية مكتملة الأطراف.

ووجهت نجلاء الشامسي التهنئة إلى اللاعبات، مشيرة إلى أن ما تحقق يمثل مسؤولية مضاعفة ليس فقط على اللاعبات بل أيضاً على إدارة النادي في مواصلة الجهد من أجل المزيد من الطموحات والتطلعات التي رسمتها استراتيجية النادي، وإن كان الفوز بـ10 ميداليات يؤكد أن الإدارة تسير في الاتجاه الصحيح في إعداد اللاعبات وأيضاً تجهيزهن من أجل تمثيل منتخبات الإمارات في المشاركات الخارجية.

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