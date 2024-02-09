نهائي كأس آسيا..الأردن وقطر بين حلم التتويج الأول وطموح اللقب الثاني

ما بين حلم التتويج القاري الأول، وطموح اللقب الثاني على التوالي يلتقي غدا السبت منتخبا الأردن، وقطر على استاد لوسيل في نهائي النسخة الـ 18 لكأس آسيا لكرة القدم، والمقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

وسيكون هذا النهائي، هو الثالث تاريخيا بين منتخبين عربيين في البطولة الآسيوية، بعد نهائي نسخة 1996 والذي جمع بين منتخبي الإمارات، والسعودية، ونهائي نسخة 2007 بين العراق والسعودية.

وخاض المنتخبان مشوارا طويلا وشاقا خلال منافسات البطولة، بداية من مرحلة المجموعات، وحتى الوصول إلى المباراة النهائية.

وكانت آخر المواجهات التي جمعت المنتخبين قبل كأس آسيا، مباراة ودية يناير الماضي، فاز فيها المنتخب الأردني 2-1.

واستهل منتخب الأردن، مشواره في مرحلة المجموعات بالفوز على ماليزيا 4-0، ثم التعادل أمام كوريا الجنوبية 2-2، والخسارة من البحرين 0 / 1 ليتأهل إلى ثمن النهائي ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث عن المجموعة الخامسة، ويواجه العراق في هذا الدور ويفوز عليه 3-2، ليلتقي بعدها طاجيكستان في ربع النهائي ويفوز عليه 1-0، ثم كوريا الجنوبية للمرة الثانية لكن في نصف النهائي، ويفوز عليها 2-0.

وكانت النتيجة الأفضل لمنتخب الأردن في كأس آسيا هي بلوغ الدور ربع النهائي في نسختي 2004، و2011.

اما منتخب قطر " صاحب الأرض" فقد استهل مشواره في مرحلة المجموعات بالفوز على لبنان 3-0، وبعدها بالفوز على طاجيكستان 1-0، ثم الصين بالنتيجة نفسها ليتأهل إلى ثمن النهائي متصدرا للمجموعة الأولى، ويواجه أوزباكستان في ربع النهائي، ويفوز عليها بركلات الترجيح 3-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي، والإضافي بالتعادل 1-1، ليواجه بعدها منتخب ايران في نصف النهائي ويفوز عليه 3-2.

ويأمل منتخب قطر أن يكون خامس المنتخبات المتوجه باللقب مرتين أو أكثر على التوالي، بعد كل من كوريا الجنوبية ( مرتين)، وايران ( 3 مرات)، ومرتين لكل من السعودية واليابان، على الترتيب.

وينتظر مدرب المنتخب الأردني، المغربي الحسين عموتة إنجازا في حال تتويجه باللقب، ليصبح ثاني مدرب عربي يتوج باللقب، بعد السعودي خليل الزياني الذي قاد منتخب بلاده للتويج بلقب نسخة 1984.

وتعاقد الاتحاد الأردني لكرة القدم مع المدرب الحسين عموته قبل 7 أشهر خلفا للمدرب العراقي عدنان حمد، ورغم انتقادات واسعة حينها إلا أن المدرب استطاع أن يخالف التوقعات ويحقق الإنجاز التاريخي بالوصول إلى المباراة النهائية لكأس آسيا.

وعلى الرغم من قصر المدة التي تولى فيها الإسباني ماركيس لوبيز دفة المنتخب القطري، بدلا من البرتغالي كارلوس كيروش، إلا أنه استطاع أن يترك بصمته سريعا، مع المنتخب بالوصول إلى المباراة النهائية، في أول تجربة دولية له مع المنتخبات، مستفيدا من خبرته المحلية مع الوكرة القطري.

وينتظر كل من الأردنيين موسى التعمري ويزن النعيمات المزيد من التألق في المباراة النهائية، بعد أن سجل كل منهما 3 أهداف حتى الآن، وتألقا في أكثر من مناسبة قادت منتخب بلادهما لهذا الإنجاز الكبير.

وينتظر أكرم عفيف نجم المنتخب القطري أيضا أن يتوج هدافا للبطولة حال تسجيله هدفين أو أكثر، خلال لقاء الغد، حيث يفرقه هدفا واحدا عن العراقي أيمن حسين متصدر هدافي البطولة (6 أهداف).

وقال المغربي الحسين عموتة مدرب المنتخب الأردني خلال المؤتمر الصحفي للقاء:" نحاول دخول المباراة هادئين بعيدا عن الصغوط، حيث تنتظرنا مقابلة تكتيكية في المقام الأول".

وأضاف:"راض عما حققته خلال الفترة الماضية، هذا كان تحديا شخصيا بالنسبة لي، فريقنا مكتمل بنسبة كبيرة لمباراة الغد، ونعلم جيدا أن منتخب قطر ليس سهلا".

وقال ماركيس لوبيز مدرب المنتخب القطري : "نخوض المباراة النهائية بعد يومين فقط من نصف النهائي كان المهم بالنسبة لنا الاستشفاء قبل مباراة صعبة أمام فريق قوي للغاية".

وأضاف :" القائمة التي تم اختيارها من 26 لاعبا كلهم يستحقون المشاركة، حاولنا توزيع الدقائق بينهم خلال البطولة لنصل إلى النهائي بطاقة عالية نحقق من خلالها أهدافنا".

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