أوبن إيه آي أسرع شركات التكنولوجيا في التاريخ.. والإيرادات تتجاوز ملياري دولار

تجاوزت الإيرادات السنوية لـ "أوبن إيه آي" OpenAI في العام 2023 مستويات ملياري دولار، إذ أن زيادة الطلب على نموذجها للذكاء الاصطناعي ChatGPT يضعها بين أسرع شركات التكنولوجيا نمواً في التاريخ.

ووفقاً لمصادر مطلعة على الأمر لصحيفة Financial Times، سجل معدل التشغيل السنوي -مقياس إيرادات الشهر السابق مضروباً في 12- للشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها مستويات ملياري دولار في ديسمبر كانون الأول 2023.

وتعد تلك المستويات أعلى من المعلنة في منتصف أكتوبر عند 1.3 مليار دولار، بحسب شبكة "سي إن بي سي".

وأكدت المصادر على أن الشركة المدعومة من مايكروسوفت تعتقد أنها من الممكن مضاعفة هذا الرقم في 2025، بدعم من الاهتمام القوي من عملاء الشركات الذين يسعون إلى استخدام تكنولوجيا "أوبن إيه آي" لتبني أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل.

وتضع معدلات النمو غير العادية شركة "أوبن إيه آي" بين حفنة من شركات وادي السيليكون بما في ذلك جوجل وميتا التي استطاعت تسجيل إيرادات تتجاوز حاجز المليار دولار في غضون عقد من التأسيس.

وتأسست "أوبن إيه آي" في 2015، كمختبر أبحاث للذكاء الاصطناعي غير هادف للربح، لكنها أصبحت عملاقاً تجارياً منذ أن أسست ذراعاً للأعمال في 2020.

وعلى الرغم من الاضطرابات التي عصفت بالشركة في نوفمبر تشرين الثاني عند الإطاحة بسام ألتمان من منصب الرئيس التنفيذي للشركة وعودته مجدداً، إلا أنها استطاعت مواصلة وتيرة النمو السريعة لديها.

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