«رجل مسن مع ذاكرة ضعيفة» .. بايدن يدافع عن نفسه بغضب

دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نفسه بشدة أمس الخميس مبديا غضبه بعد صدور تقرير برأه في تحقيق بشأن احتفاظه بوثائق سرية لكنه وصفه بأنه "رجل مسن مع ذاكرة ضعيفة".

وبدا بايدن في غاية الغضب لدى ظهوره في بث مباشر من البيت الأبيض بسبب تقرير ورد فيه أنه غير قادر حتى على تذكر تاريخ وفاة ابنه بو في العام 2015، فضلا عن محطات رئيسية أخرى في حياته.

وأكد بايدن "ذاكرتي بخير".

وأضاف جاهدا لكبت تأثره " ثمة إشارة حتّى إلى أني لا أذكر تاريخ وفاة ابني. كيف يجرؤ على ذكر ذلك؟"

ما عدا ذلك، حمل التقرير الذي أعده المدعي العام الخاص روبرت هور انباء سارة لبايدن إذ برأه من أي سوء تصرف في الاحتفاظ بوثائق سرية استخدمها عندما كان نائبا للرئيس في عهد باراك أوباما، في منزله الخاص ومكتب سابق له.

وهذا التحقيق مختلف كليا مع تحقيق جنائي آخر يطال منافس بايدن المرجح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الرئيس السابق دونالد ترامب المتهم بحمل كمية كبيرة من الوثائق السرية لدى مغادرته البيت الأبيض في العام 2021 وبعرقلة المحاولات لاستعادتها لاحقا.

إلا ان هور ألقى قنبلة سياسية من العيار الثقيل قبل تسعة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، إذ كتب في التقرير أن بايدن بدا "رجلا مسنا بنوايا حسنة مع ذاكرة ضعيفة".

وقال هور في تقريره إنه نظرا إلى تراجع حدة بايدن الذهنية فإن أي هيئة محلفين لن تجده في أي حال من الأحوال مذنبا على صعيد هذه الوثائق.

وردا على سؤال لصحافيين في البيت الأبيض بعد تصريحه الرسمي، قال بايدن "أنا رجل صاحب نوايا حسنة وأنا رجل مسن لكني أعرف ما أقوم به".

وأضاف "انا الرئيس وانا أعيد هذا البلد على المسار الصحيح. انطروا إلى ما حققته منذ صرت رئيسا".

واعتبر رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون ومسؤولون جمهوريون كبار آخرون في المجلس أن تقرير هور "مقلق للغاية" ويظهر أن بايدن "غير أهل" لتولي الرئاسة.

وأضافوا في بيان "إن رجلا لا يمكن محاسبته على سوء التعامل مع معلومات سرية غير أهل بالتأكيد للمكتب البيضوي".

وفي قت سابق الخميس قال بايدن إن تبرئته من جانب هور على صعيد المسائل القانونية يعني أن "هذه القضية طويت".

ولطالما واجه بايدن انتقادات من أوساط اليمين ومن داخل حزبه أيضا بأنه أكبر سنا من أن يكون رئيسا. وفيما يستعد للانتخابات الرئاسية المقبلة في مواجهة ترامب الذي يعتبره تهديدا وجوديا للديموقراطية الأمريكية، يركز بايدن حملته على خبرته الطويلة وقيادته الحكيمة للانتعاش الاقتصادي بعد أزمة كوفيد-19.

وأكد في تصريحاته في البيت الأبيض "أنا أكثر شخص مؤهل في الولايات المتحدة لأكون رئيسا وانجز المهمة".

لكن سيكون من الصعب محو تأثير تقرير هور.

وفي هفوة لن تساهم في تحسين الوضع، خلط بايدن لوهلة بين المكسيك ومصر في معرض رده على صحافي سأله عن الحرب في غزة.

غير دقيق ولا مناسب

وعين ميريك غارلاند وزير العدل في إدارة بايدن، هور العام الماضي بعد العثور على وثائق سرية في منزل الرئيس في ولاية ديلاوير وفي مكتب سابق له.

وجاء في التقرير الواقع في 388 صفحة أن بايدن "احتفظ بإرادته، بوثائق سرية وكشف عنها" في الفترة التي تلت تركه منصب نائب الرئيس قبل فترة طويلة من إلحاقه الهزيمة بدونالد ترامب في انتخابات 2020 وتوليه الرئاسة.

وقال هور الذي سبق لترامب أن عينه كبير المدعين العامين في ولاية ميريلاند إن مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) استعاد هذه الوثائق حول الجيش والسياسة الخارجية في أفغانستان وقضايا أخرى.

وأضاف هور "نخلص إلى ان الدليل ليس كافيا للإدانة ونمتنع عن التوصية بمحاكمة السيد بايدن لاحتفاظه بوثائق سرية حول أفغانستان".

ومضى يقول "سيكون من الصعب اقناع هيئة محلفين بأنه ينبغي إدانته، بعدما يصبح رئيسا سابقا في آخر الثمانينات من العمر، بجرم خطر يتطلب حضورا ذهنيا كبيرا".

واعتبر المستشار الخاص في البيت الأبيض ريتشارد ساوبر ومحامي بايدن الشخصي بوب باور هذه التعليقات بأنها "غير دقيقة "و"غير مناسبة".

وقالا في رسالة إلى هور "يستخدم التقرير لغة فيها تجن لوصف أمر عادة ما يحدث لدى الشهود: صعوبة في تذكر أحداث جرت قبل سنوات عدة".





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز