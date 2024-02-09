خوف وقلق بين النازحين في رفح من هجوم اسرائيلي وشيك

يخشى مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين نزحوا الى رفح في أقصى جنوب قطاع غزة وقوع "مجازر" بحال نفذّت إسرائيل تهديداتها بشنّ عملية عسكرية في المدينة في إطار حربها مع حماس، مع انعدام الخيارات المتبقية أمامهم.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء أنه أمر الجيش بـ"التحضير" لهجوم على رفح القريبة من الحدود مع مصر، والتي باتت تستضيف أكثر من مليون شخص في ظل الدمار الواسع والمعارك في شمال القطاع ووسطه منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) في 7 أكتوبر.

وقال عادل الحج الذي نزح الى رفح من مخيم الشاطئ في شمال القطاع "منذ أن هدد نتانياهو ونحن قلقون من أي اجتياح... ستكون هناك مجازر".

وأضاف الرجل الأربعيني لوكالة فرانس برس "هناك أعداد كبيرة من النازحين والوضع صعب لا يوجد طعام ولا مياه الآن"، سائلا "ماذا لو حدث اجتياح لرفح، أين سنذهب؟ لا يوجد أصلا مكان في رفح للنازحين... أنا أعيش في خيمة".

وتكتظ المناطق الغربية لرفح بالنازحين الذين نصبوا الخيم وهياكل من أنابيب معدنية أو عصي وأغصان. ونصبت بعض الخيم على أعمدة صغيرة من الخشب غطيت بالنايلون أو القماش.

وآثر العديد من النازحين البقاء في غرب المدينة القريب من البحر، خشية تعرضها لاجتياح من الجهة الشرقية القريبة من الحدود مع إسرائيل.

ويوضح موظف في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) طلب عدم كشف اسمه "لاحظنا في الأيام الأخيرة أن النازحين يفضلون النزوح من المناطق الشرقية الجنوبية في رفح باتجاه المناطق الغربية... يعتقدون أن أي اجتياح سيبدأ من شرق رفح".

ومن هؤلاء أم أحمد البرعي (59 عاما) وهي نازحة من مخيم الشاطئ تقيم مع بناتها الأربع وثلاثة من أحفادها في هيكل من النايلون قرب مستشفى قطر الذي لم يكتمل بناؤه في غرب رفح.

وتقول "كنت مع بناتي في بلدة الزرايدة ثم نزحنا الى خان يونس ثم جئنا لمنطقة خربة العدس (في شمال شرق) رفح، وأمس جئنا الى المستشفى القطري عند أختي وعائلتها لأن نتانياهو هدد بعملية في رفح".

وتضيف "لا يوجد مكان آمن في كل قطاع غزة، وإذا هجموا على رفح سوف ترتكب مجازر كبيرة وإبادة... لا أعرف إذا كنا سنستطيع الهروب الى مصر أم ستصل إلينا المجازر".

ننتظر لحظة الإعدام

وتدرجت العمليات العسكرية الإسرائيلية بداية من شمال القطاع ومدينة غزة، وصولا الى المناطق الوسطى خصوصا مخيمات اللاجئين، وبعدها خان يونس كبرى مدن الجنوب والتي تشهد منذ أسابيع قصفا مكثفا ومعارك ضارية.

وتزداد المخاوف منذ أيام من هجوم إسرائيلي على مدينة رفح التي تغصّ حاليا بأكثر من 1,3 مليون نازح، وفق أرقام الأمم المتحدة، يشكّلون أكثر من نصف سكان القطاع البالغ 2,4 مليونا يعانون أوضاعا انسانية كارثية.

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش من "تداعيات إقليمية لا تحصى" للهجوم على رفح. ورأى أن "عملا مماثلا سيزيد في شكل هائل ما هو أصلا كابوس إنساني".

ويسأل جابر أبو علوان (52 عاما) الذي نزح من خان يونس "اذا اقتحم الجيش الاسرائيلي رفح أين نذهب؟ كل بيوتنا مهدمة"، مضيفا "نحن ننتظر الموت، ننتظر لحظة الاعدام".

وأكد أن حدة القصف على رفح ارتفعت بعد التصريحات الأخيرة لنتانياهو.

وكان رئيس الوزراء قال الأربعاء إنه أمر الجيش "بتحضير عملية في رفح، وكذلك في مخيمين (للنازحين)، آخر المعاقل المتبقية لحماس"، مشددا على أن "الرضوخ" لمطالب الحركة سيؤدي "الى مجزرة أخرى والى كارثة بالنسبة الى دولة اسرائيل لن يقبل بها أي من مواطنيها".









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