راكب يحاول فتح مخرج الطوارئ في طائرة قبيل إقلاعها

اتهمت الشرطة التايلاندية اليوم الجمعة رجلاً كندياً حاول فتح مخرج طوارئ في طائرة قبل إقلاعها في رحلة متجهة من شيانغ ماي في شمال تايلاند إلى العاصمة بانكوك الأربعاء الماضي، ما تسبب في تأخيرات عدة.

وقال المسؤول في شرطة شيانغ ماي ناتاووت نواسورن لوكالة فرانس برس إن الرجل يواجه "تهمتين تتعلقان بالأذى الذي لحق بركاب آخرين، وعدم الامتثال لقواعد الطائرة".

وحاول الرجل الموقوف، البالغ 40 عاماً، فتح مخرج طوارئ داخل طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية التايلاندية الوطنية، عندما كانت متوقفة على المدرج قبل إقلاعها.

وقال نويسورن "أخبرنا أنه فتح الباب لأنّ شخصاً ما على متن الطائرة كان يحاول قتله. لقد كان مصاباً بالذعر الشديد".

وتحقق الشرطة فيما إذا كان المتهم تحت تأثير المخدرات، أو ما إذا كان يعاني من اضطرابات نفسية.

وتسبب الحادث في تأخير أكثر من عشر طائرات في شيانغ ماي، العاصمة السياحية لشمال تايلاند، بحسب الشرطة.

وتحدث أحد الشهود لوكالة فرانس برس عن مشاهد "فوضوية" على متن الطائرة خلال الحادثة.

وقال واتارابون بيثسورب "كنت جالسا في الجزء الخلفي من الطائرة، وسمعتُ رياحا قوية وصراخا من المقدمة. كان الوضع فوضويا".

وأضاف "كان يصرخ قائلاً إن رجلاً يرتدي ملابس سوداء كان يحاول قتله".

وتمكنت الرحلة أخيراً من المغادرة بعد منتصف الليل، بتأخير أكثر من ثلاث ساعات، من دون الإبلاغ عن أي إصابات، وفق بيان للخطوط الجوية التايلاندية.

وفي مايو الماضي، في كوريا الجنوبية، فتح رجل مخرج الطوارئ في طائرة أثناء هبوطها، قائلا إنه كان يريد الخروج من الطائرة "بسرعة". ويواجه عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات في السجن.



