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مؤتمر حسين عموتة قبل نهائي كأس آسيا: لا للضغط.. علينا الاستمتاع

2/9/2024 7:18:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ظهر المغربي الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب الأردن، في مؤتمر صحفي، للحديث عن مواجهة النشامى أمام قطر في نهائي كأس آسيا 2023.

ويلاقي الأردن نظيره قطر في نهائي كأس آسيا 2023، السبت 10 فبراير 2024، على ملعب لوسيل.

وصرح عموتة، قائلًا: "نستعد بشكل عادي دون أن نزيد الضغط على اللاعبين، نريد أن نقدم مستوى يليق بمنتخبنا، وفي نفس الوقت نستمتع بالتواجد في المباراة النهائية، هذا اللقب قد يكون الأول في تاريخ الكرة الأردنية، لذلك بدون ضغط وبدون مسؤولية أكبر يجب على اللاعبين أن تستمتع، وأن تقدم مستوى جيد إن شاء الله".

وأكمل: "وصولنا إلى نهائي كأس آسيا كان مستحقاً وقطر كذلك استحقت التأهل إلى المباراة النهائية، تركيزي حالياً في مباراة الغد ولا ألتفت لما يكتب ويقال في مختلف وسائل الإعلام”.

وبشأن مستقبله مع المنتخب الأردني، قال: "بعد البطولة سيتم الحديث عن مستقبلي مع النشامي، نتائجنا في البطولة هي مجهود فريق وليس مجهود مدرب وأنا أؤمن بجميع اللاعبين، عندما يخسر المنتخب يقولون المدرب وعندما يفوز يقولون الروح القتاليّة، هذا حديث النقاد للأسف".

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