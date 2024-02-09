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سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية غرب خان يونس

2/9/2024 7:08:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي إنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال في مناطق التقدم غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.


من جهته، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من مدارس العودة شرقي خان يونس واحتجزت عشرات الفلسطينيين.


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