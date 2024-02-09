سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية غرب خان يونس
التاريخ
2/9/2024 7:08:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي إنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال في مناطق التقدم غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.
من جهته، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من مدارس العودة شرقي خان يونس واحتجزت عشرات الفلسطينيين.
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