طهران: نولي أهمية كبرى لأمن الملاحة بالبحر الأحمر

طهران: نولي أهمية كبرى لأمن الملاحة بالبحر الأحمر
التاريخ
2/9/2024 6:10:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مساعد وزير الخارجية الإيراني خلال زيارته للصين إننا نولي أهمية كبرى لأمن الملاحة في البحر الأحمر.
وأضاف أن وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة سيهيئ الظروف لاستعادة الاستقرار في البحر الأحمر.
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