شرطة الاحتلال تعتدي بالضرب على شبان في القدس
التاريخ
2/9/2024 6:10:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتدت بالضرب على شبان فلسطينيين عند باب الأسباط في القدس المحتلة.
وأضاف المراسل أن شرطة الاحتلال فرقت الشبان بالقوة ومنعتهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.
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