إسرائيل.. مراقب الدولة يطلب مذكرات نتنياهو وغالانت وهاليفي كجزء من التحقيق في 7 أكتوبر

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/ PNN- طلب مراقب الدولة في إسرائيل متانياهو إنجلمان، مذكرات حوالي ثمانية من كبار السياسيين والعسكريين كجزء من تحقيقه في الإخفاقات المحيطة بهجوم 7 أكتوبر، حسبما ذكرت هيئة البث العامة.
وحسب التقرير فإن الوثائق التي طلبها تتضمن جداول أعمال وجداول اجتماعات المسؤولين بدءا من منتصف ليل 7 أكتوبر، قبل ساعات من شن "حماس" الهجوم.
ومن بين أولئك الذين طلب منهم تقديم مذكراتهم، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، ومدير الشاباك رونين بار، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.
وكان إنجلمان شدد في ديسمبر الماضي على أن مكتبه سيفحص بدقة الأخطاء في الفترة التي سبقت الهجوم، وأثناء الهجوم وفي أعقابه.
ولفت إلى أن من بين القضايا التي سيحقق فيها مكتبه هي سلوك المجلس الوزاري المصغر للحكومة، وسلوك صانعي السياسات والجيش في 7 أكتوبر، الاستعداد الاستخباراتي قبل 7 أكتوبر، الوضع الدفاعي على حدود غزة قبل هجوم حماس، جهوزية فرق الأمن المدنية في منطقة حدود غزة قبل الحرب، وتمويل حماس، ونقص المعدات اللازمة لجنود الجيش الإسرائيلي.
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