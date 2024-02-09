إسرائيل.. مراقب الدولة يطلب مذكرات نتنياهو وغالانت وهاليفي كجزء من التحقيق في 7 أكتوبر

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/ PNN- طلب مراقب الدولة في إسرائيل متانياهو إنجلمان، مذكرات حوالي ثمانية من كبار السياسيين والعسكريين كجزء من تحقيقه في الإخفاقات المحيطة بهجوم 7 أكتوبر، حسبما ذكرت هيئة البث العامة.

وحسب التقرير فإن الوثائق التي طلبها تتضمن جداول أعمال وجداول اجتماعات المسؤولين بدءا من منتصف ليل 7 أكتوبر، قبل ساعات من شن "حماس" الهجوم.

ومن بين أولئك الذين طلب منهم تقديم مذكراتهم، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، ومدير الشاباك رونين بار، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

وكان إنجلمان شدد في ديسمبر الماضي على أن مكتبه سيفحص بدقة الأخطاء في الفترة التي سبقت الهجوم، وأثناء الهجوم وفي أعقابه.

ولفت إلى أن من بين القضايا التي سيحقق فيها مكتبه هي سلوك المجلس الوزاري المصغر للحكومة، وسلوك صانعي السياسات والجيش في 7 أكتوبر، الاستعداد الاستخباراتي قبل 7 أكتوبر، الوضع الدفاعي على حدود غزة قبل هجوم حماس، جهوزية فرق الأمن المدنية في منطقة حدود غزة قبل الحرب، وتمويل حماس، ونقص المعدات اللازمة لجنود الجيش الإسرائيلي.