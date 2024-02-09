مستعمرون يقتحمون قريتي خربثا بني حارث وبلعين غرب رام الله
التاريخ
2/9/2024 6:09:49 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- اقتحمت مجموعة من المستعمرين، اليوم الجمعة، قريتي خربثا بني حارث وبعلين غرب رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن المستعمرين اقتحموا بأعداد كبيرة قريتي خربثا بني حارث، وبلعين المجاورتين، وتمركزوا عند مدخليهما الرئيسيين، وفي محيط القريتين، مرددين عبارات التهديد والشتائم بحق المواطنين.
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