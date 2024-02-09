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مستعمرون يقتحمون قريتي خربثا بني حارث وبلعين غرب رام الله

2/9/2024 6:09:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- اقتحمت مجموعة من المستعمرين، اليوم الجمعة، قريتي خربثا بني حارث وبعلين غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستعمرين اقتحموا بأعداد كبيرة قريتي خربثا بني حارث، وبلعين المجاورتين، وتمركزوا عند مدخليهما الرئيسيين، وفي محيط القريتين، مرددين عبارات التهديد والشتائم بحق المواطنين.


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