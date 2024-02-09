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الخارجية تطالب الدول الداعمة لإسرائيل بالضغط عليها لوقف هجومها على رفح

2/9/2024 6:09:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، الدول التي دعمت إسرائيل" بحجة "الدفاع عن النفس"، للضغط عليها لوقف هجومها الكارثي على مدينة رفح.

وقالت الخارجية في بيان، اليوم الجمعة، أن تلك الدول باتت تضيق ذرعا بما ترتكبه إسرائيل من مجازر جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين، وحرمانهم من احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وتدمير شامل لقطاع غزة، وتكتشف أنها تجاوزت كثيرا في حدود "الدفاع عن النفس" بطريقة استفزازية.

وأضافت "في ظل استمرار قتل المدنيين وتعميق نزوحهم، ومنع وصول المساعدات بالقدر الكافي، واستهداف المراكز الصحية والمدنية، بات العالم يعبر عن قلق عميق إزاء ما صرح به عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بشأن بدء الهجوم على منطقة رفح، ذات الكثافة السكانية العالية".

ورأت الوزارة، أن استحقاق الضغط على إسرائيل لثنيها عن ارتكاب هذا الهجوم، لما يعنيه من مجازر واسعة النطاق في صفوف المدنيين، يقع بشكل أساس على عاتق الدول التي لا زالت تؤمن بحق "إسرائيل بالدفاع عن نفسها".

وأكدت الخارجية، أن الفشل الدولي وتقاعسه عن ممارسة الضغط اللازم على إسرائيل لوقف هجومها على رفح، وحماية المدنيين الفلسطينيين، يعني أن تلك الدول لم تتعلم بعد من حرب الإبادة المتواصلة لليوم 126 على التوالي.

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