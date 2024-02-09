مستعمرون يقتحمون خربة يانون جنوب نابلس ويحاولون الاستيلاء على منزل

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- اقتحم مستعمرون صباح اليوم الجمعة، خربة يانون التابعة لأراضي عقربا جنوب نابلس، وحاولوا الاستيلاء على أحد المنازل فيها.
وأفادت مصادر محلية وأمنية، بأن مجموعة من المستعمرين داهمت منزلا غير مأهول، يعود للمواطن غالب بني جابر، وحاولت الاستيلاء عليه.
وفي السياق، هاجم مستعمرون صباحا، مركبات المواطنين على مدخل قرية بزاريا شمال غرب نابلس، ولم يبلغ عن أضرار أو إصابات.
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