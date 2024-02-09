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مستعمرون يقتحمون خربة يانون جنوب نابلس ويحاولون الاستيلاء على منزل

2/9/2024 6:09:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- اقتحم مستعمرون صباح اليوم الجمعة، خربة يانون التابعة لأراضي عقربا جنوب نابلس، وحاولوا الاستيلاء على أحد المنازل فيها.

وأفادت مصادر محلية وأمنية، بأن مجموعة من المستعمرين داهمت منزلا غير مأهول، يعود للمواطن غالب بني جابر، وحاولت الاستيلاء عليه.

وفي السياق، هاجم مستعمرون صباحا، مركبات المواطنين على مدخل قرية بزاريا شمال غرب نابلس، ولم يبلغ عن أضرار أو إصابات.



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