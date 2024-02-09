واشنطن بوست: أوهام نتنياهو بالنصر الشامل على حماس والطريق إلى الكارثة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- نشرت صحيفة“واشنطن بوست” تقريرا أعده إيشان ثارور، تحدث فيه عن“أوهام” رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ”النصر الشامل”. وعلق في تقريره على عودة أكبر دبلوماسي أمريكي من جولته الخامسة في الشرق الأوسط، وعلى وجهه“صفعة افتراضية” من نتنياهو.

وبعد جولة في العواصم العربية، حمل وزير الخارجية أنتوني بلينكن معه مجموعة من المقترحات تشمل هدنة محتملة بين إسرائيل وحماس والإفراج عن الرهائن في غزة، كما عبّر عن“قلقه العميق” من حصيلة القتل بسبب الحرب التي شنتها إسرائيل ضد حماس، والتي وصلت

أكثر من 27,700 ضحية معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب 67,708 جرحى .

لكن نتنياهو عبّر عن رفضه للخطة التي سيحملها إليه بلينكن طوال جولة الدبلوماسي الأمريكي، ورفضها واصفا مطالب حماس بـ”الواهمة” وتعهد بمواصلة الحرب على غزة. وأخبر بلينكن الصحافيين أن“هناك مساحة لمواصلة اتفاق وننوي متابعتها”، إلا أن نتنياهو أوضح أولوياته، وزعم أن“النصر الشامل” على حماس“بات قريبا”، ووعد بنزعٍ أبدي لأسلحة غزة.

وعندما سأله صحافي لكي يوضح ما يعنيه بالنصر الشامل، استحضر نتنياهو مجازا مثيرا للقشعرية، مستشهدا بشخص“يهشم الزجاج إلى قطع صغيرة ثم يواصل التهشيم إلى قطع أصغر وتواصل ضربهم”.

ويعلق الكاتب أن إسرائيل فعلت الكثير من التهشيم، فقد سوّت الغارات الإسرائيلية والغزو البري معظم قطاع غزة بالأرض، وحوّلت نسبة 90% من السكان لمشردين بدون مأوى وخلقت أكبر كارثة إنسانية. وقال بوب كيتشن، نائب رئيس الطوارئ في لجنة الإغاثة الدولية:“لو لم يقتلوا (المدنيون الفلسطينيون) أثناء القتال، فإن النساء والأطفال سيكونون عرضة لخطر الموت بالجوع والمرض... لا توجد هناك منطقة آمنة للفلسطينيين كي يذهبوا إليها، حيث مُحيت بيوتهم وأسواقهم وخدماتهم الصحية”.

ويعلق الكاتب:“ربما كان هذا مخططا له، فقد لاحظ الصحافي تي سيتفنسون في تحليل لاذع، أن المسؤولين والسفراء الإسرائيليين قارنوا حملة القصف على مدينة دريسدن الألمانية و”حجم القتل، خارق وفاق أي تدمير لبنى تحتية”.

وتحصنت حماس في الأنفاق، وهي شبكة واسعة ومعقدة ولا يمكن لإسرائيل تدميرها بشكل كامل،

في وقت تعرّض الخطط الإسرائيلية لضرب آخر مدينة في الجنوب، رفح، حياةَ أكثر من مليون فلسطيني للخطر. وكان بعض المسؤولين الإسرائيليين أكثر صراحة بتعقيدات العملية، ففي مقابلة تلفزيونية أجرتها قناة إسرائيلية مع غادي أيزنكوت، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق، قال فيها إن قدرات حماس أُضعفت في شمال غزة، ولكن“أي شخص يتحدث عن هزيمة مطلقة لحماس في غزة، وقدرتها على الإضرار بإسرائيل، لا يقول الحقيقة”.

وكانت هذه التصريحات لذعة لنتنياهو الذي لا يكن حباً لأينزكوت مع أنه عضو في حكومة الحرب. وقُتل ابن أيزنكوت وابن أخيه في الحرب في غزة، واتهم نتنياهو هذا الأسبوع بتجاهل الحديث عن ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.

وبحسب صحيفة إسرائيلية، فقد قال أيزنكوت:“مع استمرار رئيس الوزراء في المماطلة وعدم اتخاذ قرارات في الموضوعات الهامة، تعيد حماس بعض قدراتها وتعود إلى شمال القطاع وتسيطر على المساعدات الإنسانية”.

ويقاتل نتيناهو من أجل مستقبله السياسي، ويميل نحو اليمين، حيث رفض المقترح الأمريكي والعربي بشأن تسليم إدارة غزة للسلطة الفلسطينية، حيث يطالب حلفاؤه في اليمين بالتطهير العرقي غزة وإمكانية عودة الاستيطان إليها.

وتنتشر التوقعات حول محاولات نتنياهو استخدام الحرب كوسيلة للبقاء في السلطة حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يأمل بأن تؤدي لهزيمة بايدن وعودة صديقه دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وتتزايد الدعوات للإطاحة بنتنياهو من السلطة وعقد انتخابات جديدة. وتشير الاستطلاعات إلى أن نتنياهو سيحصل على نسبة 16% من الأصوات في أي انتخابات قادمة، مما يجعله وبشكل متزايد تابعا لليمين المتطرف في حكومته. وقال وزير في حكومته لصحافي“هآرتس” أنشيل بيفر:“يقرأ نتنياهو الاستطلاعات ويعرف أن غالبية الإسرائيليين تريد هزيمة حماس، وهو ملتزم بالعواطف العامة. لكنّ مشكلته هي أنه يرفض قراءة أشياء أخرى واضحة في الاستطلاعات، وهي أن الرأي العام لا يريد السماع منه، مع أنه يقول الأمور التي يريدون سماعها”.

وهناك أمور لا يريد الإسرائيليون من أنصار نتنياهو وأعدائه سماعها. فالأمريكيون وحلفاؤهم الأوروبيون والعرب، يريدون رؤية عودة المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين وسط الركام في غزة.

وقضى نتنياهو مسيرته السياسية في محاولة لوأد حل الدولتين، وأقنع الإسرائيليين ومحاوريه في الخارج، أن النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني ستتم إدارته إلى الأبد. وظل الأمريكيون والأوروبيون وعلى مدى السنوات الماضية، مجرد مراقبين لما يجري في المناطق الفلسطينية، ولم يعترضوا على التوسع الاستيطاني، والحروب التي كانت تندلع بين إسرائيل وحماس أو الجماعات الأخرى.

ولم يكن غياب الحقوق الفلسطينية حاجزا أمام تطبيع دول عربية العلاقات مع إسرائيل برعاية من إدارة بايدن. وفي أيلول/ سبتمبر، اعتبر نتنياهو التطبيع بأنه“الشرق الأوسط الجديد” وحمل معه خريطة إلى الأمم المتحدة بدون وجود فلسطين عليها.

لكن حل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي والطريق لدولة فلسطينية عاد إلى رأس الأجندة، حيث تقول الدول العربية، خاصة السعودية إن الطريق للدولة الفلسطينية هو شرط لأي تواصل في مرحلة ما بعد الحرب.

ويوافق بعض المشرعين الأمريكيين على هذا، وهناك مقترحات داخل إدارة بايدن بأنها قد تعترف رسميا بدولة فلسطين، مع أنها ستكون نظرية.

ومن الصعب تسويق هذا للإسرائيليين الذين يفضلون الوضع القائم على أي تنازلات للفلسطينيين. ولكن الوضع القائم لا يمكن استمراره كما يحذر بعض الإسرائيليين. وكتب ألوف بن، المعلق الإسرائيلي في“فورين أفيرز”:“بنتنياهو أو بدونه، ستظل إدارة النزاع وقص العشب سياسة دولة، وتعني مزيدا من الاحتلال والاستيطان والتشريد”، مضيفا:“قد تبدو هذه السياسة خيارا خطيرا على الرأي العام الخائف من فظائع 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ولكنها ستقود إلى الكارثة”.



