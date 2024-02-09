الاستخبارات الأمريكية: إسرائيل أضعفت قدرات حماس لكنها لم تقترب من القضاء عليها

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قامت إسرائيل بإضعاف القدرات القتالية لحركة "حماس" ولكنها لم تقترب بعد من تحقيق هدفها الحربي المتمثل في القضاء عليها، حسبما قال مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية أمام الكونغرس.

ونقل تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة الرئيس جو بايدن أثارت شكوكا حول مدى واقعية هدف إسرائيل المعلن من الحرب المتمثل في تدمير "حماس"، مؤكدين على أن إضعاف قوتها القتالية قد يكون "أكثر قابلية للتحقيق".

وأشار المصدر ذاته، إلى أن التقرير الاستخباراتي المقدم لأعضاء الكونغرس، لم يتضمن مناقشة عدد مقاتلي "حماس" الذين قتلوا، أو تقديرات دقيقة للخسائر في صفوف المدنيين، الذين يقول مسؤولو الصحة في غزة، إن عددهم يتجاوز 27 ألف قتيل.

وذكرت "نيويورك تايمز"، أن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية، امتنعوا عن تقديم تقديرات محددة حول عدد مقاتلي حماس الذين قتلوا، بحجة أن "هذه التقديرات ليست دقيقة ولا ذات معنى".

وقد أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن "تدمير قدرات حماس العسكرية والسياسية، وإعادة جميع الرهائن، هما الهدفان الأساسيان للحرب المستمرة".

وفي وقت سابق من الأسبوع، قال نتنياهو إنه تم تدمير 75% من كتائب حماس وأن إسرائيل "على طريق النصر الكامل".

بدوره، قال وزير الجيش يوآف غالانت إن "حوالي نصف إرهابيي حماس قتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة"، ووصف العملية البرية في غزة بأنها "معقدة، لكنها تتقدم وتحقق أهدافها".



