أمطار الخير تعم الإمارات ابتداءً من الأحد

أكد المركز الوطني للأرصاد أن الدولة تتأثّر خلال الفترة الحالية بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، ومرتفع جوي سطحي من الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وأشار المركز إلى أن طقس يوم الأحد سيشهد عدم استقرار وسيكون غائماً جزئياً إلى غائم، يتخلله بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة يصاحبها البرق والرعد على مناطق متفرقة. فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تكون نشطة وقوية أحياناً مع السحب، ومثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج يضطرب مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.



وتوقّع المركز أن يكون الطقس يوم السبت صحواً إلى غائم

جزئيا، وتزداد كميات السحب تدريجياً ليلاً حتى صباح الأحد على الجزر وبعض المناطق الغربية والساحلية، مع فرصة سقوط أمطار، لافتاً إلى أن درجات الحرارة تميل للارتفاع، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



ولفت المركز الوطني للأرصاد إلى أن طقس اليوم يكون غائماً جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على مناطق متفرّقة، خاصة شمالاً وشرقاً، يصبح رطب ليلاً حتى صباح غدٍ مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً على البحر الذي يكون متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.



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