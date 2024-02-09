وصف بالمعجزة.. إنقاذ طفلة بعد 60 ساعة من انهيار للتربة في الفلبين

أُنقذت طفلة بعد نحو 60 ساعة من انهيار أرضي خلّف ما لا يقل عن 15 قتيلا وأكثر من مئة مفقود في جنوب الفلبين، في ما وصفه عناصر الإغاثة بأنه "معجزة".

وعُثر على الطفلة الصغيرة التي لم يٌكشف عن عمرها، من جانب عناصر الإنقاذ الذين ظلوا منذ وقوع الكارثة يبحثون بأيديهم المجرّدة وبالمجارف لمحاولة العثور على ناجين في قرية ماسارا المنجمية في جزيرة مينداناو في جنوب البلاد، على ما قال رئيس وكالة إدارة الكوارث الإقليمية إدوارد ماكابيلي لوكالة فرانس برس.

ووصف ماكابيلي إنقاذ الطفلة بأنه "معجزة"، قائلاً "هذا يعطي الأمل لرجال الإنقاذ. فقدرة الطفل على الصمود عادة ما تكون أقل من قدرة البالغين، ومع ذلك فقد نجت الطفلة".

وتمت مشاركة مقطع فيديو على فيسبوك يُظهر أحد المنقذين وهو يحمل بين ذراعيه طفلة تبكي وجسمها مغطى بالطين.

وأضاف ماكابيلي "يمكننا أن نرى من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي ألّا إصابات واضحة لدى الطفلة".

وأشار إلى أنّ الناجية الصغيرة نُقلت لإجراء فحص طبي بعد رؤية والدها.

ووقع انهيار التربة الناجم عن الأمطار الغزيرة مساء الثلاثاء، ما أدى إلى تدمير منازل وطمر ثلاث حافلات وسيارة كانت تقل عمالاً من منجم للذهب.

وقضى ما لا يقل عن 15 شخصاً وأصيب 31 آخرون في الحادثة. ولا يزال أكثر من مئة شخص في عداد المفقودين، بحسب آخر تقرير صادر عن السلطات.

ومع استمرار هطول الأمطار الجمعة، يواصل عمال الإنقاذ بذل قصارى جهدهم للعثور على ناجين آخرين.

والانهيارات الأرضية شائعة في معظم أنحاء الفلبين بسبب التضاريس الجبلية والأمطار الغزيرة وإزالة الغابات المرتبطة بالتعدين، وكذلك بسبب حرق المساحات الحرجية لغايات الزراعة وقطع الأشجار غير القانوني.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على أجزاء من مينداناو، ثاني أكبر جزيرة في الفلبين، لأسابيع، في عشرات الانهيارات الأرضية والفيضانات، ما أجبر عشرات آلاف الأشخاص على اللجوء إلى ملاجئ طوارئ.

واضطرت مئات الأسر من ماسارا وأربع قرى مجاورة إلى إخلاء منازلها واللجوء إلى مراكز الطوارئ خوفا من حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية.

وأغلقت المدارس القريبة من موقع الحادثة أبوابها. وقال ماكابيلي إن المنطقة المتضررة من الانهيار الأرضي كانت مصنفة "منطقة محظورة للبناء" بعد انهيارات أرضية سابقة في عامي 2007 و2008.

وأضاف "طُلب من الناس مغادرة المكان، ومُنحوا أماكن إيواء، لكنهم كانوا عنيدين وعادوا إلى المنطقة".