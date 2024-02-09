«طيران الإمارات للآداب» يكرم الفائزين بمسابقة القصة

تم تكريم الفائزين في مسابقة دار جامعة أكسفورد للطباعة والنشر لكتابة القصة في حفل خاص بمهرجان طيران الإمارات للآداب، وقد غدت هذه المسابقة السنوية مناسبة هامة ضمن التقويم الأكاديمي، إذ بلغ عدد المشاركات لهذا العام حوالي 4000 مشاركة من طلبة الإمارات العربية المتحدة، حيث استلهم المشاركون في كتاباتهم موضوع «البدايات».



وتقام المسابقة باللغتين العربية والإنجليزية، ضمن الفئات العمرية التالية: 11 سنة وما دون، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً، و15 و17 عاماً، و18 و25 عاماً ويحصل الفائزون على درع المسابقة، وخمس نسخ من الكتاب الذي يجمع قصصهم الفائزة، ودخول مجاني لجلسات المهرجان.

وعلقت جينيفر دوجان، المديرة الإقليمية للمدارس والمؤهلات بمنطقة الخليج بدار نشر جامعة «أكسفورد»، عن المسابقة والرعاية قائلة: «تسعى دائماً دار نشر جامعة «أكسفورد» عن دعم احتياجات المتعلمين، من خلال طرق مبتكرة وجديدة؛ وقد أسهمت المسابقة بالفعل وعلى مدى سنوات عديدة من تعزيز مواهب الطلبة الصغار. فاقت القصص القصيرة، التي قرأناها هذا العام كل المستويات، ونأمل أن تكون هذه المسابقة والمشاركات المختارة، التي تم نشرها بمثابة نقطة انطلاق للكتّاب الصغار الموهوبين».



وفاز بالجائزة في فئة اللغة العربية: عن الفئة العمرية: 11 سنة وما دون: هدى علي محمد اليماحي، مجمع زايد التعليمي، الفجيرة، ألمى بهاء عبيد، مدرسة البشائر الخاصة، أبوظبي، وعلي مبارك سليّم الخييلي، مدرسة المبادئ، أبوظبي. وعن الفئة العمرية: الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً: تسارين ميرسيا روبين علاق، مدرسة دبي الوطنية، الطوار، دبي، وعائشة خالد التميمي، مدرسة البشائر الخاصة، أبوظبي، سيلا ربيع سلمو، مدرسة ديرة الدولية، دبي. وعن الفئة العمرية: الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً: مريم إياد الكندي، مدرسة البحث العلمي الأمريكية، دبي، فاطمة علي العيد السويدان، مدرسة الشوامخ، أبوظبي، سيف ماجد الشامسي، مدرسة دبي الوطنية، الطوار، دبي. وعن الفئة العمرية: الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً: رهف ضياء الدين عيسى، مدرسة الحكمة الخاصة، عجمان، وعثمان الزعابية مير، جامعة زايد، أبوظبي، وروضه سالم علي القايدي، جامعة الشارقة، الشارقة.

وفاز بالجائزة في فئة اللغة الإنجليزية عن الفئة العمرية: 11 سنة وما دون: لارانيا جوبتا، جيمس مودرن أكاديمي، دبي؛ وهانا ريبيكا مين جارسيا، مدرسة نورد انجلينا الدولية، دبي، وريدهي سانديب، مدرسة الضيافة الثانوية، دبي، أناشوارا راجيش ناير، مدرسة ليدرز الخاصة، الشارقة. وعن الفئة العمرية: الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً: ألولا جريس مارش، مدرسة ساوث فيو، دبي، وشكينا جرايس برينس، مدرسة ديرة الدولية، دبي، وآرشي دوار، أكاديمية أمباسادور الدولية، دبي. وعن الفئة العمرية: الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً: مارو ماشدو-موليت، مدرسة جميرا للتخاطب بالانجليزية، دبي، ديفيد فوسمان، مدرسة سويس إنترناشيونال العلمية، دبي. ومحمود زهير جليل، جيمس - مدرستنا الثانوية الإنجليزية للأولاد، الشارقة. وعن الفئة العمرية: الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً: ياسمين صالح، الجامعة الأمريكية في دبي، وزهرة المرهون، جامعة ميدلسكس، دبي، وإيزابيلا بيدراز، جامعة ميدلسكس، دبي.

تم تقييم المشاركات من قبل لجنتين مختصتين: ضمت لجنة تحكيم مسابقة اللغة الإنجليزية كلاً من كاثلين بوتي، وأبريل هاردي، وكاثي هوبمان وريحان خان، بينما ضمت لجنة تحكيم مسابقة اللغة العربية كلاً من آية قاسم، علي عز الدين، ومهند العاقوص، ومانع المعيني.