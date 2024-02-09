كأس آسيا.. «الجنرال» الجوهري الغائب الحاضر في إنجاز الأردن

لم يحظ مدرّب عمل في الأردن بما حظي به المصري الراحل محمود الجوهري على مدى 12 عاماً، كمدير فني للمنتخب ومؤسّس لمراكز واعدين أصبحوا نجوماً، يقفون على بعد خطوة من احراز لقب كأس آسيا في كرة القدم للمرّة الأولى في تاريخ البلاد السبت أمام قطر المضيفة.

كان الجوهري على رأس عمله بمراكز الأمير علي للواعدين في العاصمة عمّان عام 2012، عندما أصيب بجلطة دماغية لم تمهله كثيراً، ففارق الحياة بعد ثلاثة أيام عن 74 عاماً.

أقام الأردن جنازة عسكرية مهيبة تكريمًا له وتقديرًا لبصمته المؤثرة في كرة القدم، قبل أن يُنقل جثمان الضابط السابق في سلاح الإشارة إلى القاهرة حيث أقيمت له مراسم تشييع عسكرية.

يُسجّل للجوهري الذي سبق له قيادة بلاده إلى التأهل لمونديال إيطاليا 1990 بعد 56 عاماً من الغياب واحراز كأس أمم إفريقيا كلاعب ومدرّب، مساهمته في تفريخ العديد من المواهب التي ما يزال بعضها يجول في الملاعب.

فور تألّق المهاجم يزن النعيمات، صاحب ثلاثة أهداف للأردن في كأس آسيا الحالية، سارعت المواقع الأردنية إلى تناقل صورة قديمة تظهر الجوهري يكرّم النعيمات الطفل الصغير آنذاك بميدالية، بعد فوز مركز سحاب في بطولة نظّمتها مراكز الواعدين.

بعد تعيين "الجنرال" مدرباً للأردن (2002-2007) تأسّست مراكز الواعدين في 2003 تحت اشرافه. في تلك الفترة، بلغ الأردن ربع نهائي كأس آسيا 2004 من المشاركة الأولى، حيث خسر بشق النفس بركلات الترجيح أمام اليابان التي أحرزت اللقب.

يشرح أحمد قطيشات مدير الدائرة الفنية والمنتخبات السابق في الاتحاد والقريب من المدرّب المحنّك "وضع الجوهري قواعد العمل في هذه المراكز من خلال توزيعها على مختلف محافظات المملكة الحضرية والقروية والبادية، كما قام بإنشاء مراكز خاصة بالمواهب النخبة في المدن الرئيسية العاصمة عمان، إربد والزرقاء" تابع لوكالة فرانس برس "ظلّ على رأس عمله حتى ساعات حياته الأخيرة عندما أشرف بنفسه على تدريبات أحد مراكز النخبة في ملعب البولو بالعاصمة عمان في 31 آب/أغسطس 2012 حيث داهمته الجلطة الدماغية مساءً".

يُسجّل لمراكز الواعدين إنجاب معظم لاعبي المنتخب المتأهل إلى كأس العالم للشباب في كندا عام 2007، وقد استقطب الجوهري مواهبها مباشرة إلى المنتخبات الوطنية، فيما انحسر دورها في الآونة الأخيرة وقلّ حجم الاهتمام بها خلافاً لأيام الجوهري.

- مرحلة جني الثمار -بعد رحيله عن تدريب المنتخب، عاد الجوهري في 2009 مخططًا ومستشارًا فنياً، فصبّ اهتمامه على عمل مراكز الواعدين. بدأ مرحلة طويلة من التخطيط لتجني اللعبة ثمارها لاحقاً، من خلال بلوغ الدور الحاسم المؤهل إلى كأس العالم 2014 أمام الأوروغواي تحت اشراف مواطنه حسام حسن، والمشاركة المستمرة في كأس آسيا.

قال الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني ان الحصول على جائزة اعتراف وتميّز من الاتحاد الآسيوي تقديراً لتطوير وإعداد لاعبي كرة القدم للمستقبل لم يكن ليتحقق "من دون حكمة وبعد نظر الراحل الكابتن محمود الجوهري الذي وضع الأساس لاستراتيجية النهوض بالكرة الأردنية".

مع الجوهري، وصل الأردن إلى المرتبة الأعلى له (37) في التصنيف العالمي عام 2004 (87 راهناً).

يوم السبت، يبحث المغربي الحسين عموتة الذي ينادي أيضاً بالتركيز على المواهب الصاعدة، عن احتلال موقع إلى جانب الجوهري، بحال قيادته الأردن إلى أوّل لقب كبير في تاريخها.





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