مدرب قطر: هذا الرباعي يستحق التواجد بالدوري الإسباني

أكّد الإسباني "تينتين" ماركيس لوبيس، مدرّب المنتخب القطري، أن أربعة من لاعبي "العنابي" على الأقل قادرون على الاحتراف في الدوري الاسباني لكرة القدم، كاشفا أن مستقبله مع حامل لقب كأس آسيا سيتحدّد بعد نهائي السبت ضد الأردن.

حول مستقبله، قال لوبيس الذي تولى تدريب قطر قبل اقل من شهرين من البطولة خلفا للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش، في حوار مع صحيفة ماركا الإسبانية "لا أعلم، من الناحية النظرية كانت الخطة هي البقاء خلال هذين الشهرين. لدي عقد مع الوكرة حتى عام 2025 وسنرى ماذا سيحدث بعد النهائي".

ومن دون أن يسمي أحداً، قال لوبيس إن "أربعة من فريقي على الأقل يمكنهم اللعب في الدوري الاسباني".

وسبق أن خاض نجم المنتخب وهدافه في البطولة أكرم عفيف (5)، ثلاث تجارب في القارة الاوروبية مع فياريال وسبورتينغ خيخون الاسبانيين وأويبن البلجيكي، قبل ان ينضم الى صفوف السد في 2018، فيما احترف هداف النسخة السابقة (9 أهداف) المعز علي في كولتورال ليونيسا الإسباني، وفي 2016 وأصبح أول لاعب قطري يسجل في إحدى الدوريات الإسباني.

وعن توقعاته للمباراة النهائية، وإذا ما كان يوافق أن منتخبه هو المرشح الأقرب للقب، قال لوبيس "نعم، لأننا المضيفون، الأبطال الحاليون... لكني أقول لك شيئاً واحداً: قبل البطولة فازوا علينا 2-1 ودياً. إنه منتخب صعب للغاية ومع مدرب يعرفنا جيدًا هو (المغربي) الحسين عموتة".

وأشار المدرب الإسباني إنه تلقى عقب الفوز على إيران في نصف النهائي العديد من رسائل التهنئة من إسبانيا " عندما وصلت إلى غرفة تبديل الملابس، كان لدي حوالي 300 رسالة. أصدقاء مثل لوتينا، فالفيردي... وآخرون مثل تشافي هيرنانديس وليو... أعلم أن الكثير من الناس سعداء لأنني كنت مدربًا اتخذ العديد من الأدوار للوصول إلى هنا. هذا النهائي يعترف بعملي لسنوات عديدة".

وأضاف لوبيس (62 عاماً) "يبلغ عدد السكان في قطر ثلاثة ملايين نسمة، و300 ألف قطري فقط. والحقيقة أننا تغلبنا على إيران التي يبلغ عدد سكانها 88 مليون نسمة! الفارق رهيب. ولذلك، فإن الوصول إلى نهائيات كأس آسيا مرتين متتاليتين يعد نجاحًا هائلاً"

ولفت المدرب المكنى بـ"تينتين" وهو لقب أطلقه عليه كابون، لاعب رايو فاياكنو السابق حين كان عمره 18 عامًا، حين كان شعره كثيفاً وقتذاك إلى أن المدربين الإسبان قاموا بعمل رائع، "بما في ذلك مدرب المنتخب السابق فيليكس (سانشيس)، بالطبع. جزء من هذا النجاح يحسب له، وقد أخبرته بذلك. تشافي وليو كانا في فريق جيد جدًا (السد)، ويتمتعان بنفس الجدارة"

وختم لوبيس بأنه لن يعود إلى ناديه السابق إسبانيول، "سأرحل من قطر إلى منزلي في برشلونة، للاعتزال والراحة".

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