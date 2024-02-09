كأس آسيا.. أكرم عفيف صانع ألعاب وهداف يحلم بالعودة إلى أوروبا

تحوّل جناح منتخب قطر أكرم عفيف من صاحب أعلى معدّل من التمريرات في تاريخ كأس آسيا لكرة القدم في الامارات عام 2019، إلى هداف خطير في النسخة الحالية التي تستضيفها بلاده وتخوض مباراتها النهائية مدافعة عن لقبها استاد لوسيل السبت بمواجهة الأردن.

ساهم عفيف في نسخة الامارات قبل خمس سنوات بعشر تمريرات حاسمة استفاد منها كثيراً زميله في خط هجوم العنابي المعزّ علي الذي توّج هدافاً لها برصيد 9 اهداف. حقّق عفيف بتلك النسبة رقماً قياسياً في تاريخ نهائيات كأس اسيا.

لكن الأمور انقلبت رأسا على عقب في البطولة الحالية لان عفيف تحوّل الى هداف خطير ساهم بشكل كبير في بلوغ قطر المباراة النهائية للمرة الثانية توالياً، حيث توزّعت أهدافه الخمسة على اربع مباريات من اصل ست خاضها "الأدعم" في البطولة حتى الآن.

ضرب عفيف (27 عاماً) بقوّة في المباراة الافتتاحية ضد لبنان بتسجيله ثنائية، الأوّل في نهاية الشوط الاول في حين جاء الثاني قمة في الروعة بعد مجهود فردي في الوقت البدل عن ضائع ليخرج فريقه فائزاً بثلاثية نظيفة.

ورفع عفيف رصيده الى ثلاثة اهداف بتسجيله هدف فريقه الوحيد في مرمى طاجيكستان في الجولة الثانية.

وكان هدفه حاسماً في خروج العنابي فائزاً من موقعة فلسطين، حيث سجل من ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني ليمنح فريقه الفوز 2-1 بعد ان تخلّف في النتيجة.

كما سجّل أحد أجمل اهداف البطولة، عندما منح بلاده التقدم 2-1 على إيران في نصف النهائي أواخر الشوط الأوّل. وصلته الكرة على مشارف المنطقة، فسار بها بين أكثر من مدافع ايراني وأطلقها صاروخية في الشباك ليمهد الطريق امام بلوغ فريقه المباراة النهائية.

وبات عفيف المرشح الاقوى لجائزة أفضل لاعب في النسخة الحالية، على بعد هدف واحد من التساوي في صدارة ترتيب الهدافين مع مهاجم العراق ايمن حسين (6).

يتمتع عفيف بشخصية قوية، ورغم السعادة التي أظهرها بعد الفوز على إيران، اغتنم الفرصة للرد على المنتقدين معبّراً عن حزنه لعدم ترشيح قطر قبل البطولة "حزين لأنه لم يرشّحنا أحد قبل البطولة، وحزين لعدم الثقة بمنتخبنا".

لا يخشى من التطرّق إلى المشوار الأول للمنتخب في كأس العالم، حيث خسرت قطر مبارياتها الثلاث في اسوأ نتيجة لدولة مضيفة على الاطلاق "كل بطولة نخوضها نعمل خلالها على الاستفادة من دروس البطولات التي سبقتها، في كأس العالم كان الأمر صعباً لأننا كنا نشارك للمرة الأولى".

تابع "الآن نحن أصبحنا في وضع أفضل ولدينا خبرات متراكمة، خاصة من خلال فوزنا بلقب كأس آسيا بالنسخة الماضية، ومشاركتنا في كأس العالم على أرضنا".

- ثقة "تينتين" - ويحظى عفيف بثقة مدرّبه الاسباني "تينتين" ماركيس لوبيس الذي أشرف عليه في أكاديمية "اسباير" في الدوحة، وقال الاخير في هذا الصدد "اشرفت على أكرم عندما كان شاباً وكنت أدرك حينها انه لاعب رائع يستطيع صنع الفارق".

وتابع "أنا سعيد جداً الآن لرؤية تطوّر مستواه والوصول الى ما وصل اليه اليوم".

وكان عفيف ظهر الى الاضواء خلال بطولة اسيا تحت 19 عاماً، عندما قاد منتخب بلاده الى التتويج باللقب على حساب كوريا الشمالية عام 2014.

خاض اول مباراة رسمية في صفوف المنتخب الأوّل عندما أشركه مدرب المنتخب انذاك الأوروغوياني دانيال كارينيو ضد بوتان عام 2015، حيث سجل عفيف هدفا في المباراة التي انتهت بفوز كاسح لفريقه 15-0.

خاض ثلاث تجارب في القارة الاوروبية مع فياريال وسبورتينغ خيخون الاسبانيين وأويبن البلجيكي، قبل ان ينضم الى صفوف السد في 2018.

لم يقفل الباب امام العودة في أحد الأيام إلى أحد الأندية الأوروبية بقوله "بطبيعة الحال اود اللعب في أوروبا غداً إذا أمكن، لكني لا اريد الذهاب إلى هناك لكي أكون أسير مقاعد اللاعبين الاحتياطيين وبالتالي من الأفضل في هذه الحالة انا أبقي في بلادي والعب".

لا شك ان تألقه في البطولة الحالية وامكانية اختياره كأفضل لاعب فيها قد يعزّزان من حظوظه بالعودة للدفاع عن ألوان أحد الاندية الاوروبية قريباً.

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