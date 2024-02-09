أوكرانيا: أسقطنا 10 مسيرات روسية من أصل 16

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الجيش الأوكراني اليوم الجمعة إن روسيا أطلقت 16 طائرة مسيرة على أوكرانيا خلال الليل، ودمرت الدفاعات الجوية عشراً منها.
وقالت السلطات المدنية الأوكرانية إن الطائرات المسيرة دمرت "البنية التحتية المدنية فقط" في منطقة خاركيف الشرقية مما أدى إلى إصابة شخص واحد.
ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من تقرير القوات الجوية الأوكرانية. ولم تصدر روسيا تعليقا بعد.
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