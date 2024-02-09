أوكرانيا: أسقطنا 10 مسيرات روسية من أصل 16



قال الجيش الأوكراني اليوم الجمعة إن روسيا أطلقت 16 طائرة مسيرة على أوكرانيا خلال الليل، ودمرت الدفاعات الجوية عشراً منها.

وقالت السلطات المدنية الأوكرانية إن الطائرات المسيرة دمرت "البنية التحتية المدنية فقط" في منطقة خاركيف الشرقية مما أدى إلى إصابة شخص واحد.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من تقرير القوات الجوية الأوكرانية. ولم تصدر روسيا تعليقا بعد.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز