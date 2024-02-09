«رمّاس» يجيب على 8.5 ملايين استفسار منذ إطلاقه في 2017

يسهم «رمّاس»، موظف هيئة كهرباء ومياه دبي الافتراضي المُعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي في إثراء تجربة متعاملي الهيئة بفضل قدرته الفائقة على التفاعل مع المستخدمين وفهم احتياجاتهم واستفساراتهم بطريقة أفضل، ومن ثم اتخاذ القرار اللازم للإجابة والرد بشكل دقيق وفوري باللغتين العربية والإنجليزية، مع ضمان تجربة استخدام آمنة وفعالة. وتعد هيئة كهرباء ومياه دبي أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم، وأول مؤسسة حكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي للتفاعل مع المتعاملين والرد على استفساراتهم.

وفي عام 2023، أجاب "رماس" على 1,835,179 استفساراً، بزيادة قدرها 39% مقارنة بعام 2022 حيث أجاب على 1,319,708 استفسارات. ومنذ إطلاقه في عام 2017 وحتى نهاية 2023، أجاب "رمّاس" على أكثر من 8.5 مليون استفسار عبر قنوات التواصل المختلفة التي توفرها الهيئة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نحرص على توفير خدمات هيئة كهرباء ومياه دبي وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة بالاستفادة من التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة. ونولي أهمية كبرى للاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالخدمات وتعزيز مكانة الهيئة محلياً وعالمياً من حيث تجربة المتعاملين وسهولة الحصول على الخدمات. ويسهم استخدام الهيئة للذكاء الاصطناعي التوليدي في موظف الهيئة الافتراضي "رمّاس" في إثراء تجربة المتعاملين حيث يتميز بقدرته على التعلم واستيعاب متطلبات المتعاملين وتحليلها بناءً على المعطيات والبيانات المتوفرة.

إضافة إلى قدرته على التعلم، يوفر "رمّاس" خدمات إنجاز المعاملات وتوفير المعلومات عن طريق الاختيار من قائمة الخدمات أو عبر الأسئلة المباشرة. ويقدم "رمّاس" 11 خدمة إجرائية مثل خدمة "الدفع السهل" وعروض "متجر ديوا"، إضافة إلى معلومات عن 200 خدمة وخاصية لجميع فئات المعنيين بما في ذلك المتعاملين، والمطورين، والموردين، والشركاء، وغيرهم.

يشار إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي، يمكنه إنتاج النصوص والصور والمحتوى المتنوع بناءً على بيانات التدريب الخاصة به. وبدأت هيئة كهرباء ومياه دبي استخدام تقنية "تشات جي بي تي" أحد أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي انتشاراً، منذ إبریل 2023 عبر "رمّاس" المتاح على موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأنظمة "أليكسا" الذكية من أمازون، ومنصّة مساعد غوغل والروبوتات، إضافة إلى منصة "واتساب بزنس" على الرقم 046019999.

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