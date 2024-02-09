مشاركة لاتينية واسعة في القمة العالمية للحكومات



تشهد فعاليات الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات 2024، مشاركة لاتينية واسعة، حيث يشارك رئيس الوزراء الكوبي، مانويل ماريرو كروز، ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كولومبيا، أوسكار موريسيو ليزكانو، ووزير العمل وتشجيع التوظيف في بيرو، دانيال موراتي روميرو، ووزير العدل في باراغواي، أنخيل بارشيني، إضافة لمشاركين آخرين.

وتشارك الحكومات اللاتينية في أعمال القمة، لبحث التحديات التي تواجهها، ومنها الفقر والهجرة والتغير المناخي والتي تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال سعادة لويس ألفونسو دي ألبا، سفير المكسيكلدى الدولة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام": "المنتديات مثل القمة العالمية للحكومات لها قيمة في إدماج مستويات مختلفة من الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تلعب دورا متزايد الأهمية في الساحة الدولية".

وأشاد السفير المكسيكي ، بدولة الإمارات لاستضافتها اجتماعات القمة، مشيراً إلى أن مشاركته تأتي لتبادل التجارب وتحديد الحلول للتحديات التي تتطلب تعزيز التعاون الدولي .

وأضاف أن أولويات المكسيك هي تقليل الفجوة في الدخل وتعزيز المعيشة للسكان برؤية إقليمية وليس فقط وطنية.

وتشهد القمة مشاركة عدد من الدبلوماسيين من فنزويلا وغواتيمالا لتميثل بلديهما في الحدث العالمي.

وتشهد القمة التي تعقد من 12 إلى 14 فبراير الجاري،تحت شعار "تشكيل حكومات المستقبل"، مشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية ورواد الفكر والقطاع الخاص الذين يسعون لتعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الحكومات، بهدف تحسين جودة حياة مواطنيها.

وتغطي القمة ستة محاور رئيسية، من خلال 15 منتدى عالمياً وأكثر من 110 حوارات و جلسات تفاعلية .

بالإضافة إلى ذلك، ستطلق القمة المسح الوزاري العالمي، حيث يتم دعوة الوزراء من جميع أنحاء العالم لمشاركة أفكارهم حول قضايا و تحديات عالمية حاسمة بهدف إيجاد الحلول الناجعة لها.

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