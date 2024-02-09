مركز دبي للسلع المتعددة يستقطب 679 شركة أمريكية

شهد مركز دبي للسلع المتعددة في عام 2023 ارتفاعاً بنسبة 10% في عدد الشركات الأمريكية المسجلة في منطقة الأعمال الدولية التابعة له، ليصل إلى 679 شركة، ما يمثل 45% من إجمالي عدد الشركات الأمريكية في الإمارات، البالغ عددها 1.500 شركة.



واختتم مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، أخيراً أحدث جولات حملته الترويجية «وُجد من أجل التجارة» في الولايات المتحدة، حيث أقام المركز فعاليات مشابهة في كل من نيويورك وبروكلين وواشنطن العاصمة، ليواصل البناء على العلاقات الثنائية المتنامية بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات في مجالات التجارة والاستثمار.



ويرى المركز مزيداً من الفرص أمام الشركات الأمريكية في دبي، لا سيما بعد نجاح الحوار بشأن السياسة الاقتصادية الذي عقد أخيراً بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات، والذي سلط الضوء على تطلعات الجانبين لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية في أبرز قطاعات الاقتصاد الرقمي.

حضر الفعاليات 100 من قادة الأعمال الأمريكيين، وسلط المتحدثون ووفد المركز الضوء على الفرص المتاحة أمام الشركات الأمريكية لتوسيع أعمالها في الشرق الأوسط، حيث يلعب مركز دبي للسلع المتعددة دوراً محورياً في إفساح المجال أمام هذه الشركات لدخول بعض الأسواق الأسرع نمواً على مستوى العالم انطلاقاً من دبي.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «مع ارتفاع عدد الشركات الأمريكية بنسبة 10% على أساس سنوي، لا تزال الولايات المتحدة تمثل مصدراً رئيسياً للاستثمار الأجنبي في مركز دبي للسلع المتعددة، ونحن فخورون بكوننا مركز الأعمال المفضل للشركات الأمريكية في المنطقة. حققنا خلال العام الماضي ثاني أعلى مستوى نمو سنوي في تاريخنا، حيث انضمت أكثر من 60 شركة أمريكية إلى ما يقرب من 2.700 شركة عالمية أخرى. ويعكس هذا المستوى العالي من الاهتمام الاستثمارات الرئيسية التي نفذناها في البنية التحتية بمنطقة الأعمال، وعلى رأسها افتتاح برج «أبتاون تاور»، ومواصلة توسيع وبناء المجموعة التالية من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى لتلبية احتياجات الشركات الدولية الجديدة القادمة إلى دبي».



أقيمت الفعاليات بالشراكة مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن العاصمة، وغرفة التجارة في واشنطن، وشركة إيرتيفاي للخدمات العالمية، وغرفة تجارة ذوي الأصول الإسبانية بواشنطن، وغرفة التجارة في نيويورك.



وتلعب الحملات الترويجية المباشرة التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة دوراً جوهرياً في إبراز دبي كوجهة رئيسية للأعمال، في حين يسلط المركز الضوء على القيمة الفريدة لدبي من خلال هذه السلسلة، ويستقطب قدراً كبيراً من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، حيث يساهم المركز بنسبة 11% من إجمالي التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي.

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