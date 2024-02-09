ماركت الواجهة البحرية يحتفل برأس السنة الصينية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن ماركت الواجهة البحرية، سوق دبي الأول للمأكولات الطازجة، عن إطلاق مجموعة من العروض الترفيهية وسط أجواء احتفالية نابضة بالحياة، بمناسبة رأس السنة الصينية في الفترة منذ اليوم (9 فبراير) وحتى بعد غد.
ويحتفي ماركت الواجهة البحرية بعام التنين بأسلوب مميز مستوحى من الأجواء الاحتفالية الصينية، ويأسر الفنانون الجوالون الضيوف بعروض الأداء الصينية التقليدية، مما يوفر تجربة استثنائية مفعمة بالتراث الغني للثقافة الصينية.
ويبرز ضمن العروض الاحتفالية فعالية سباق قوارب التنين، التي تقام يومي 10 و11 فبراير، والتي تسلط الضوء على أهمية العمل الجماعي وتأثيره، وتعكس التراث الثقافي الصيني العريق. وتتنافس الفرق المشاركة في سلسلة من السباقات لمسافة 200 متر، والتي تقام على ممشى ماركت الواجهة البحرية الخلاب. ويمكن للضيوف تشجيع فريقهم المفضل طوال اليوم، والاستمتاع بالإطلالات البانورامية الساحرة وسط الأجواء التنافسية المشوقة.
يذكر أن رياضة سباق قوارب التنين نشأت في الصين منذ 2,500 عام، وهي تحتفي بالمكانة المهمة للتنانين والشمس في الثقافة الصينية. ويكرم ماركت الواجهة البحرية هذا التقليد، من خلال الجمع بين أهميته الثقافية، والأجواء الاحتفالية العصرية.
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