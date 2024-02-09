ماركت الواجهة البحرية يحتفل برأس السنة الصينية

أعلن ماركت الواجهة البحرية، سوق دبي الأول للمأكولات الطازجة، عن إطلاق مجموعة من العروض الترفيهية وسط أجواء احتفالية نابضة بالحياة، بمناسبة رأس السنة الصينية في الفترة منذ اليوم (9 فبراير) وحتى بعد غد.

ويحتفي ماركت الواجهة البحرية بعام التنين بأسلوب مميز مستوحى من الأجواء الاحتفالية الصينية، ويأسر الفنانون الجوالون الضيوف بعروض الأداء الصينية التقليدية، مما يوفر تجربة استثنائية مفعمة بالتراث الغني للثقافة الصينية.

ويبرز ضمن العروض الاحتفالية فعالية سباق قوارب التنين، التي تقام يومي 10 و11 فبراير، والتي تسلط الضوء على أهمية العمل الجماعي وتأثيره، وتعكس التراث الثقافي الصيني العريق. وتتنافس الفرق المشاركة في سلسلة من السباقات لمسافة 200 متر، والتي تقام على ممشى ماركت الواجهة البحرية الخلاب. ويمكن للضيوف تشجيع فريقهم المفضل طوال اليوم، والاستمتاع بالإطلالات البانورامية الساحرة وسط الأجواء التنافسية المشوقة.

يذكر أن رياضة سباق قوارب التنين نشأت في الصين منذ 2,500 عام، وهي تحتفي بالمكانة المهمة للتنانين والشمس في الثقافة الصينية. ويكرم ماركت الواجهة البحرية هذا التقليد، من خلال الجمع بين أهميته الثقافية، والأجواء الاحتفالية العصرية.

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