حلقات نقاشية بمهرجان برلين تبحث «طفرة شباك التذاكر» في الإمارات

يعقد مركز السينما العربية حلقتين نقاشيتين، كجزء من أنشطته في الدورة القادمة من مهرجان برلين السينمائي، وذلك ضمن فعاليات سوق الفيلم الأوروبي.

تتناول الحلقة النقاشية الأولى، التي تأتي تحت عنوان «طفرة شباك التذاكر العربي»، الإيرادات غير المسبوقة التي حققها شباك التذاكر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تقترب الآن من مليار دولار، والتي شهدت أرقام مذهلة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلى جانب الإنجازات الجديدة التي حققتها السينما المستقلة في دول أخرى، مثل مصر. وتدير الحلقة ميلاني جودفيلو، كبيرة مراسلي الأفلام الدولية في موقع ديدلاين.

ستناقش الحلقة النجاح المتنامي للأفلام الناطقة باللغة العربية، ومدى قدرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على الصمود في مواجهة إيرادات شباك التذاكر في المناطق الأخرى في الوقت الحالي، وما يحمله مستقبل ما بعد جائحة «كورونا» للأعمال السينمائية العربية في مواجهة المنافسة المحلية القوية من وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات البث المباشر.

أما الحلقة الثانية، والتي تحمل عنوان «نقطة التحول الدولية لصناعة السينما السعودية»، والتي سيديرها مايكل روسر، محرر الأخبار الدولية في سكرين إنترناشيونال، فستستكشف مدى تطور صناعة السينما السعودية منذ بدايتها قبل 12 سنة فقط.



وعلق دينيس روه مدير سوق الأفلام الأوروبية في مهرجان برلين السينمائي، على حلقات النقاش، وأشاد بالدور المتكرر الذي يلعبه مركز السينما العربية في منصة سوق الأفلام الأوروبية، قائلاً: «يلتقط مركز السينما العربية باستمرار أحدث الاتجاهات والتطورات في هذه المنطقة متعددة الأوجه. لقد رأيت تنوعاً كبيراً في سرد القصص السينمائية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تقدم صورة دقيقة للثقافات والمجتمعات المحلية، ولكن أيضاً على مستوى الأنواع الفيلمية المختلفة. كما أن الزيادة في عدد صانعات الأفلام اللاتي، يحصلن على التقدير لعملهن يعد تطوراً ملحوظاً». بالإضافة إلى الندوات، سيكشف مركز السينما العربية عن العدد الجديد من مجلة السينما العربية. كما سيقدم جائزة شخصية العام السينمائية العربية، وسيعلن عن انضمام أحدث دفعة من النقاد إلى لجنة التحكيم الموسعة لجوائز النقاد للأفلام العربية. كما ستصدر قريباً قائمة بأسماء المتحدثين الذين سيشاركون في حلقتي النقاش.

يذكر أن مركز السينما العربية مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام، تأسست منذ 10 سنوات بهدف الترويج للسينما العربية، ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التي يقيمها، وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، والتوزيع الخارجي وغيرها.