حفل مرتقب لفرقة «ميامي» في القرية العالمية 22 فبراير

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن موعد الحفل الفني المرتقب لفرقة ميامي الكويتية، والذي ستستضيفه الوجهة العائلية الرائدة، في تمام الساعة 8 من مساء يوم الخميس 22 فبراير على خشبة المسرح الرئيسي.

ويأتي هذا الحفل ليكون الأحدث ضمن سلسلة الحفلات الغنائية، التي تقدمها القرية العالمية في موسمها الـ 28، الذي تحتضن خلاله أروع الفعاليات الترفيهية والغنائية من جميع أنحاء العالم في قلب دبي، لتتيح للملايين من ضيوفها تجارب ثقافية وترفيهية متنوعة وفريدة من نوعها.

وستقدم فرقة ميامي للضيوف أروع أعمالها الفنية، بما في ذلك أغنيات «بستانس» و«شيلوها شيلة» و«فيكم طرب»، و«اشلون انساك»، والتي لاقت رواجاً كبيراً على امتداد العالم العربي، كما سيستمتع عشاق الفرقة بأحدث أعمالها الفنية الشهيرة.

تكون الحفلات الغنائية على المسرح الرئيسي مفتوحة أمام الضيوف الموجودين في القرية العالمية، مع توفير مناطق مخصصة للعائلات والنساء. ويمكن شراء تذاكر دخول القرية العالمية من الموقع الإلكتروني الرسمي للوجهة، أو من خلال تطبيقها للهواتف الذكية.