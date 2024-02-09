«مهرجان أضواء الشارقة» يحوّل معالم الإمارة إلى لوحات مضيئة

تزينت إمارة الشارقة عند تمام الساعة الثامنة من مساء الأربعاء بلوحات فنية على مختلف معالمها مع انطلاق فعاليات الدورة الـ13 من «مهرجان أضواء الشارقة»، بدأت من مبنى «القيادة العامة لشرطة الشارقة» حيث شهدت واجهاته عروضاً ضوئية أخذت الحضور في رحلة تجمع بين أصالة هوية إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة من ناحية، والرؤية المستقبلية الطموحة، وذلك من خلال الرموز التي جسدتها الأضواء وروت مسيرة الإمارة واتجاهات تطورها.

وتضمن حفل افتتاح المهرجان، الذي حضره نخبة من رؤساء الهيئات والدوائر والمؤسسات وكبار الشخصيات والوفود الزائرة، عرضاً مرئياً تم إهداؤه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة مرور 52 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة الشارقة.

ويشهد المهرجان، الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي خلال الفترة من 7 وحتى 18 فبراير الجاري، عروضاً بصرية فنية باستخدام أحدث التقنيات الضوئية في 12 موقعاً معمارياً وطبيعياً في مختلف أنحاء إمارة الشارقة.

إضافة نوعية

وفي كلمته الافتتاحية، أكد خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، أن القطاع السياحي في إمارة الشارقة من القطاعات الحيوية والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، والتي تشهد تطوراً نوعياً على مختلف الصعد، بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأن مهرجان أضواء الشارقة يشكل إضافة سياحية نوعية، لما يحظى به من صدى إعلامي وجماهيري واسع، ما يجعله وجهةً جاذبة تستقطب آلاف الزوار والسياح من مختلف أنحاء الدولة والعالم، تروج لمقومات الإمارة ومنجزاتها.

تنوع



ويعكس اختيار المواقع المضاءة في الدورة الـ13 من «مهرجان أضواء الشارقة» تنوع وثراء الشارقة من حيث التاريخ والحاضر والمستقبل والثقافة، كما يظهر جمال المعالم السياحية والعمرانية التي تزخر بها الإمارة.