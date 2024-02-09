أعمال فنية حية في معرض رواق الفن لموسم الربيع

يفتتح رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي، معرضه لموسم الربيع «في هذا الآن»، بتاريخ 22 فبراير. يستمر المعرض حتى 9 يونيو، وتختبر فيه رئيسة القيمين الفنيين مايا أليسون، أحد أطر العمل في مجال التقييم الفني: متى يكتمل أي عمل أو معرض فني؟.

للتحقيق في هذا السؤال، ستسمح مايا أليسون بنمو قائمة الفنانين في المعرض إلى ما بعد افتتاحه، كما هو الحال بالنسبة لتطوّر الأعمال الفنية فيه. تتضمن قائمة الفنانين المشاركين، موزة المطروشي ورنا بيغم وشفا غدّار وغوزدي إلكين وسول ليويت وكريستيانا دي ماركي ورامين حائري زاده وركني حائري زاده وحسام رحمانيان وهالِة ريجايان. سيبلغ رواق الفن جمهوره بتطوّرات المعرض، من حيث الأعمال الفنية والفنانين المشاركين أولاً بأول، عبر حسابه الخاص على تطبيق إنستغرام، منذ لحظة الافتتاح.

وفي ذات الوقت، يرحب الموقع الثاني التابع لرواق الفن «مساحة المشروع»، بالجمهور، لمعرضه الثاني هذا العام، «لثلثة علنية»، في 15 فبراير. ويستمر هذا المعرض الفردي للفنانة وأستاذة الفنون المساعدة في الفنون الحية في جامعة نيويورك أبوظبي تشيناسا إيزوغا حتى 6 مارس، ويتضمن الفيلم الأدائي «المسار الضيق»، وهو العرض الثاني في سلسلة من ثلاثة مشاريع أداء، حيث يمكن اعتبار فعل التكلم بالألسنة، بمثابة عرض احتفالي. في المعرض، تسعى الفنانة إلى استكشاف السؤال: «إلى أي مدى يتغير فهمنا للألسنة وفقًا لسياق الجماليات العامة؟».

ويسعى رواق الفن إلى استهداف مناطق وأفكار جديدة، عبر استضافة معارض فريدة ومتعددة التخصصات لفنانين وقيّمين وباحثين عالميين مشهورين. أمّا صالته الإضافية المعروفة باسم «مساحة المشروع»، فتمثّل مختبراً لمعارض الفنانين والقيّمين الناشئين، وللمجتمع الأكاديمي والإقليمي، بما في ذلك مهرجان مشاريع تخرّج الطلاب السنوي، والمعارض التي ينظمها أساتذة الجامعة والمشاريع التجريبية وأعمال الفنانين الناشئين من حول المنطقة.