«الفجيرة الاجتماعية الثقافية» تكرم 57 من أعضائها المتميزين

كرمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، 57 عضواً من أعضائها المتميزين، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في تعزيز روح التميز والعطاء اللذين تتميز بهما الجمعية وقدرتها على تحقيق الإنجازات المشرفة، وتقديم نفسها كمنبر ثقافي واجتماعي مهم على الساحة المحلية والعربية والدولية.

جاء ذلك خلال اللقاء المجتمعي الذي نظمته الجمعية في حديقة سارية العلم بالفجيرة تحت شعار «شكراً لعطائكم»، بحضور الدكتور خبير خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وقال خالد الظنحاني: «إن جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية حققت نجاحات مضيئة خلال عام 2023، وذلك بجهود ومثابرة أعضائها ومنتسبيها الذين أسهموا في تحقيق أهدافها وإنجاح برامجها وأنشطتها المتنوعة»، مؤكداً حرص الجمعية على تكريم أعضائها ومنتسبيها المتميزين تحفيزاً لهم لمواصلة جهودهم التطوعية النبيلة في خدمة المجتمع.

وأشار إلى أن «الفجيرة الثقافية» تسعى إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي، ونشر قيم المسؤولية الاجتماعية بين صفوف أفراد المجتمع للمشاركة الفاعلة في الأعمال المجتمعية التي من شأنها أن تعود بالنفع على المجتمع في شتى الميادين وبما يسهم في دعم وتعزيز مسيرة التقدم والتنمية في الدولة.

وفي ختام اللقاء كرم خالد الظنحاني أعضاء الجمعية ومنتسبيها المتميزين بشهادة التميز المجتمعي، داعياً المكرمين إلى مواصلة العطاء والعمل الجاد لقيادة العمل الثقافي والاجتماعي والتطوعي نحو آفاق جديدة من الإبداع والتميز.