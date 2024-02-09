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نقل 3 عسكريين إسرائيليين للعلاج لإصابتهم بجروح خطيرة بمعارك غزة

2/9/2024 5:09:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بنقل 3 عسكريين إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع بالنقب بعد إصابتهم بجروح خطيرة في معارك بقطاع غزة.


وكان عدد الضباط والجنود الإسرائيليين الذين أصيبوا منذ بداية الحرب على غزة، ارتفع إلى 2828 بينهم 1304 منذ بدء الهجوم البري وفق جيش الاحتلال.


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