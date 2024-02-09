نقل 3 عسكريين إسرائيليين للعلاج لإصابتهم بجروح خطيرة بمعارك غزة

نقل 3 عسكريين إسرائيليين للعلاج لإصابتهم بجروح خطيرة بمعارك غزة
التاريخ
2/9/2024 5:09:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بنقل 3 عسكريين إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع بالنقب بعد إصابتهم بجروح خطيرة في معارك بقطاع غزة.
وكان عدد الضباط والجنود الإسرائيليين الذين أصيبوا منذ بداية الحرب على غزة، ارتفع إلى 2828 بينهم 1304 منذ بدء الهجوم البري وفق جيش الاحتلال.
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