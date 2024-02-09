اليونيسيف تحذر من تصعيد القتال في رفح
التاريخ
2/9/2024 5:09:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن تصعيد القتال في رفح سيمثل تحولا مدمرا آخر في الحرب، وقد يودي بحياة الآلاف.
ودعت الأطراف بشكل عاجل إلى عدم التصعيد في رفح حيث يوجد أكثر من 600 ألف نازح.
MENAFN09022024000208011052ID1107832478
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.