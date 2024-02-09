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اليونيسيف تحذر من تصعيد القتال في رفح

2/9/2024 5:09:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن تصعيد القتال في رفح سيمثل تحولا مدمرا آخر في الحرب، وقد يودي بحياة الآلاف.


ودعت الأطراف بشكل عاجل إلى عدم التصعيد في رفح حيث يوجد أكثر من 600 ألف نازح.

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