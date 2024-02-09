مدرب المنتخب الوطني يكشف تفاصيل حول مباراة غداً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد المدرب المغربي للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، الجمعة، جاهزية جميع اللاعبين للمباراة النهائية لكأس آسيا المقررة السبت، أمام نظيره القطري حامل اللقب والمستضيف.



وقال عموتة خلال مؤتمر صحفي قبل المواجهة المرتقبة على ملعب لوسيل المونديالي، إن "التشكيل سيكون مكتملا" مع وجود "إصابات بسيطة"، موضحا: "الكل سيكون حاضرا والخيارات ستكون متاحة في المقابلة".



وتحدث عن رضاه عن أداء منتخب "النشامى" خلال البطولة القارية.



عموتة الذي حقق نجاحات خلال محطات تدريبة سابقة مع نادي السد القطري وفي المغرب مع الوداد البيضاوي، أشار إلى أن هذا الأداء كان "تحديا شخصيا لأنني دائما أينما وجدت أبحث عن الألقاب".



وقال إن المنتخب الوطني "يستعد بشكل عادي دون زيادة الضغط الناتج عن أهمية المقابلة"، معبرا عن أمله في أن يكون المنتخب في الموعد و"تقديم مستوى يليق بمنتخبنا ونؤكد المستوى المقدم منذ انطلاق المسابقة، وفي نفس الوقت نستمتع بالحضور للمقابلة النهائية لأنها مهمة جدا ولقب هو الأول في تاريخ الكرة الأردنية".



عموتة لفت النظر إلى "الرغبة لدى الفريقين للبصمة على إنجاز لقب ممكن يكون تاريخيا".



وقال إن المنتخب القطري حامل اللقب وصاحب الأرض "عنيد وليس سهلا"، لافتا النظر إلى أنه تابع رحلة المنتخب القطري خلال فوزه في كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه عام 2019.



سالم العجالين الذي رافق عموتة خلال المؤتمر الصحفي، اعتبر مواجهة المنتخب القطري "قوية"، لكنه أوضح: "لكننا نعتمد على أنفسنا وسنبذل قصارى جهدنا وكل ما لدينا لإسعاد الجماهير الأردنية وجعلها فخورة بنا".

